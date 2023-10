Ex-Fussballer täuscht eigenen Tod vor

Hiannick Kamba ist nach langer Flucht verhaftet worden. IMAGO/Funke Foto Services

Der ehemalige Schalke-Junior Hiannick Kamba hat seinen Tod vorgetäuscht, um Geld aus seiner Lebensversicherung zu erbeuten. Nach der Verurteilung ist er geflohen. Nun ist er in Frankreich verhaftet worden.

Ex-Schalker Hiannick Kamba ist vom Landgericht Essen zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.

Er hat 1,2 Millionen Euro aus seiner Lebensversicherung kassiert, weil er seinen eigenen Tod vorgetäuscht hatte.

Nach der Urteilsverkündung ist er geflohen. Nun hat eine internationale Fahndung der Polizei zu seiner Verhaftung geführt. Mehr anzeigen

Einst spielte Hiannick Kamba in der Jugendabteilung von Schalke 04 gemeinsam mit Manuel Neuer. Nun ist der 34-Jährige verhaftet worden. Einen Monat lang fahndete die deutsche Polizei nach ihm. Am 4. September ist er schliesslich in Frankreich festgenommen worden, wie die «Bild» berichtet.

Das Landgericht Essen hat den Ex-Schalker zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Kambas Verdikt: Er hat zusammen mit seiner Ehefrau seinen eigenen Tod vorgetäuscht, um 1,2 Millionen Euro aus seiner Lebensversicherung abzukassieren.

2016 kehrte Kamba in sein Heimatland Kongo zurück. Dann die Schock-Nachricht: Kamba starb bei einem Verkehrsunfall, Todesanzeige in der Zeitung inklusive. 2018 tauchte er überraschend an der deutschen Botschaft in Kinshasa wieder auf. Seitdem wurde gegen ihn und seine Ehefrau Christina G. ermittelt.

Nun ist er zurück in Deutschland, diesmal in Haft

Das Urteil wurde bereits im November 2021 ausgesprochen. Unter Auflagen durfte Kamba zunächst gehen, da das Urteil noch nicht rechtskräftig war. Weil das Urteil auch in höherer Instanz bestätigt wurde, stand die Strafe fest. Doch Kamba floh, ein Richter hatte daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen internationalen Haftbefehl erlassen.

Nun ist seine Odyssee also beendet. Leif Seeger, Sprecher der Staatsanwaltschaft Essen, bestätigt in einer Mitteilung: «Der Verdächtige wurde am 4. September im französischen Noyon festgenommen.» Inzwischen sei Kamba bereits in einem deutschen Gefängnis, Beamte hätten ihn am 22. September mit dem Flieger abgeholt.

Noch im August beteuerte der Ex-Fussballer gegenüber «Bild» seine Unschuld: «Es war ein Indizien-Prozess. Deutschland möchte mich als böse darstellen, nur weil ich mal bei Schalke gespielt habe.»

Seine Flucht hat für Hiannick Kamba indes keine Konsequenzen. Der Versuch, einer Haftstrafe zu entgehen, ist in Deutschland nicht strafbar.