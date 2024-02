Fahrer fährt brennenden Auto-Transporter 6 km aus Tunnel

Kurz nach dem Tunnel-Ausgang hat der Chauffeur seinen brennenden Lastwagen abgestellt und sich in Sicherheit gebracht. Polizei Thüringen

Im längsten Strassentunnel Deutschlands beginnt ein Auto-Laster zu brennen. Der Fahrer versucht vergeblich zu löschen. Also schlägt er Alarm und fährt darauf sechs Kilometer, bis er den Tunnel hinter sich hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Autolaster beginnt im Rennsteig-Tunnel im Bundesland Thüringen zu brennen.

Der polnische Fahrer versucht im Tunnel, seinen Lastwagen zu löschen.

Weil dies misslingt, alarmiert er die Polizei und fährt danach sechs Kilometer, bis er den Tunnel hinter sich hat und bringt sich in Sicherheit.

Es gibt keine Verletzten, aber geschätzte 250'000 Euro Sachschaden. Mehr anzeigen

Der Mann hat Nerven. Im Rückspiegel sieht er, dass sein Auto-Laster brennt. Einer der hinteren Reifen lodert. Was alles noch schlimmer macht: Er befindet sich im Rennsteig-Tunnel, Deutschlands längstem Strassentunnel. Bis zu dessen Ausgang sind es sechs Kilometer. Ein grosses Feuer in einem Strassentunnel hat das Potenzial zur Katastrophe. Das gilt es zu verhindern.

Der Chauffeur aus Polen hält an und versucht die Flammen mit seinem Feuerlöscher zu ersticken. Das gelingt nicht, das Feuer ist bereits ausser Kontrolle.

Da setzt sich der 41-Jährige wieder hinters Steuer und stoppt in der nächsten Pannenbucht abermals, um über einen Notruf-Knopf einen Alarm abzusetzen.

Sechs Kilometer mit brennendem Anhänger

Darauf hat er nur noch ein Ziel: raus aus dem Tunnel mit dem brennenden Autolaster. Während er dem Tunnel-Ausgang entgegen prescht, breitet sich das Feuer auf den ganzen Anhänger aus. Auf diesem befinden sich neun Autos.

«In buchstäblich letzter Sekunde gelang es dem Fahrer aus dem Tunnel herauszufahren und das Fahrzeug unter freiem Himmel abzustellen», schreibt die Polizei Thüringen in ihrer Mitteilung.

Der Fahrer steigt aus und bringt sich in Sicherheit. Die Feuerwehr nimmt sich des nun in Vollband stehenden Lastzugs an. Sechs der neun geladenen Autos brennen ebenfalls. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 250'000 Euro. Aber eine Katastrophe im Tunnel hat der Fahrer verhindert.