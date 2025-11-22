  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Brisbane, das war wild» Fan reisst Lenny Kravitz bei Konzert mehrere Dreadlocks aus

dpa

22.11.2025 - 23:00

Zwischendurch trug er die Haare auch kurz, doch momentan gehören Dreadlocks fest zum Look von US-Rocker Lenny Kravitz dazu. 
Zwischendurch trug er die Haare auch kurz, doch momentan gehören Dreadlocks fest zum Look von US-Rocker Lenny Kravitz dazu. 
Archivbild: dpa

Mitten in einem besonderen Konzert-Moment greift ein Fan nicht an, sondern zu – und weg sind vier Dreadlocks von Lenny Kravitz. Das findet selbst der langjährige Bühnen-Rocker «wild».

DPA

22.11.2025, 23:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Konzert in Brisbane (Australien) ging ein Fan Lenny Kravitz an die Haare.
  • Eine junge Frau riss dem Musiker vier Dreadlocks aus dem Hinterkopf.
  • «Brisbane, das war wild», kommentierte der Sänger den Vorfall vom Freitagabend auf seinen Kanälen in sozialen Medien.
Mehr anzeigen

Bei einem Konzert in Australien ist US-Rocker Lenny Kravitz Opfer eines äusserst übergriffigen Fans geworden. «Brisbane, das war wild», kommentierte der Sänger den Vorfall vom Freitagabend auf seinen Kanälen in sozialen Medien. Eine «sehr aufgeregte junge Frau» habe ihm vier seiner Dreadlocks aus dem Hinterkopf gerissen, als er für sein Lied «Let Love Rule» von der Bühne ins Publikum gegangen sei, erzählte der Musiker weiter. 

@leanykravitz

Thimgs get wild but it’s what we do for our fans! #letlloverule #ontournow #lennykravitz

♬ original sound - Lenny Kravitz

Der 61-Jährige ist mit seiner «Blue-Electric-Light Tour» derzeit in Australien unterwegs. Wie sehr ihm der Zwischenfall selbst zusetzte, deutete der Musiker dabei nur an: «Weisst du, wie doll du ziehen musst, um die aus meinem Kopf zu reissen? Verdammt Baby!»

Fotos eines anderen Fans auf dem Konzert, die die Nachrichtenseite «News.com.au» veröffentlichten, zeigen, wie der Künstler durch die Zuschauermenge geht und sich dabei am Hinterkopf an die Haare zu fassen scheint. Auf die Nähe zu seinen Fans will Kravitz trotz des befremdlichen Vorfalls auch künftig nicht verzichten: «Ich werde nicht damit aufhören, für «Let Love Rule» rauszukommen, denn das ist, was wir tun. Das ist unser gemeinsamer Moment», sagte er im Video.

Meistgelesen

Republikaner sind entsetzt über «von Russland abgefasster Propaganda»
Trump rudert nach Todes-Drohungen gegen Demokraten zurück +++ Marjorie Taylor Greene tritt zurück
Forscher warnen vor «ultraverarbeiteter Ernährung»
«Ich habe eine Ablaufzeit»
Brigitte Hürlimann: «Ich erkenne, wenn ein Angeklagter Reue nur vortäuscht»