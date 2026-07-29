Ein Feldbrand am Waldrand in Bernex GE hat am Mittwoch auf ein Waldstück übergegriffen. Zwei Wohnwagen wurden zerstört. Verletzt wurde niemand.

Der Brand brach am Mittwochnachmittag nahe der Grenze zu Frankreich aus.

Darum geht’s Ein Feldbrand bei Bernex GE griff am Mittwoch wegen starken Winds auf ein Waldstück über.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, verletzt wurde niemand, zwei Wohnwagen wurden jedoch zerstört.

Im Kanton Genf gilt derzeit die höchste Waldbrandwarnstufe, die Brandursache ist noch unklar. Zusammenfassung erstellt mit

Der Brand in Bernex GE brach am Nachmittag nahe der Grenze zu Frankreich aus, wie der Genfer Feuerwehrdienst SIS mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren Feuerwehrleute aus dem französischen Saint-Julien-en-Genevois bereits vor Ort. Wegen des Windes sprang das Feuer mehr als 300 Meter weit auf den Wald über.

Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand mit drei Löschleitungen. Alle Brandherde hätten am am späteren Nachmittag gelöscht werden können, hiess es weiter.

Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wurde das Gelände weiterhin überwacht. Die Brandursache war zunächst unklar.

Im Kanton Genf herrscht derzeit sehr grosse Waldbrandgefahr – die höchste von fünf Stufen in der Gefahrenkarte des Bundes.