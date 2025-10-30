200'000-Franken-Ferrari kracht in Lastwagen auf beliebter Bergstrasse

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Totalschaden nach Kurve 200'000-Franken-Ferrari kracht in Lastwagen auf beliebter Bergstrasse

Adrian Kammer

30.10.2025

Totalschaden nach einer Kurve: Ferrari rammt Lastwagen auf legendärer Strasse

Totalschaden nach einer Kurve: Ferrari rammt Lastwagen auf legendärer Strasse

Auf einer der kurvenreichsten Strassen der USA kracht ein Ferrari 458 in einen Umzugslaster. Wahrscheinlich war er Teil einer Rally. Der Fahrer überlebt – doch das Luxusauto ist Schrott.

30.10.2025

Auf einer der kurvenreichsten Strassen der USA kracht ein Ferrari 458 in einen Umzugslaster. Wahrscheinlich war er Teil einer Rally. Der Fahrer überlebt – doch das Luxusauto ist Schrott.

Adrian Kammer

30.10.2025, 14:11

30.10.2025, 15:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Ferrari 458 Spider verunglückte auf der kurvenreichen «Tail of the Dragon»-Strasse.
  • Der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen, doch der Sportwagen wurde bei dem Unfall vollständig zerstört.
  • Die Strecke ist bekannt für ihre 318 Kurven auf 18 Kilometern und zieht regelmäßig risikofreudige Autofans an.
Mehr anzeigen

Auf der berüchtigten Bergstrasse «Tail of the Dragon» an der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten North Carolina und Tennessee hat ein Ferrari 458 Spider am Dienstag ein spektakuläres, aber unglückliches Ende gefunden. Der italienische Sportwagen kam in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte in den hinteren Teil eines entgegenkommenden Umzugslastwagens.

Laut dem Portal Carscoops war der rote Ferrari vermutlich Teil einer sogenannten Dragon Rally, bei der Sportwagenfans die 318 Kurven der 18 Kilometer langen Strecke bezwingen. Der Crash endete glimpflich. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Am Luxusauto entstand ein Totalschaden: Die Front wurde komplett zerfetzt, das Vorderrad herausgerissen. Das Auto kostete neu über 200'000 Franken.

Die «Tail of the Dragon» gilt unter Autofans als Pilgerort und unter Einheimischen als gefährlich. Immer wieder kommt es dort zu Unfällen, wenn Adrenalin die Vorsicht besiegt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Winterreifen-Challenge: 5:14 Minuten – meine Bestzeit für einen Radwechsel

Winterreifen-Challenge: 5:14 Minuten – meine Bestzeit für einen Radwechsel

Schweizer Polizist*innen unterbieten sich gerade auf Instagram in ihren Bestzeiten beim Winterradwechsel. blue News zeigt, dass es auch ganz ohne elektrische Helferlein geht. Nimmst du die Challenge an?

03.11.2023

Mehr zum Thema

Luxus-Sportwagen unter dem Hammer. Ferrari, Millionen, Diskretion – was hinter der exklusivsten Auktion in Zürich steckt

Luxus-Sportwagen unter dem HammerFerrari, Millionen, Diskretion – was hinter der exklusivsten Auktion in Zürich steckt

Ohne Anmeldung. Mann muss an Schweizer Grenze 115'000 Franken für diesen Ferrari zahlen

Ohne AnmeldungMann muss an Schweizer Grenze 115'000 Franken für diesen Ferrari zahlen

Autoindustrie. 1000 PS und Tempo 310: Ferrari präsentiert sein erstes Elektroauto

Autoindustrie1000 PS und Tempo 310: Ferrari präsentiert sein erstes Elektroauto

Meistgelesen

Neun Swiss-Maschinen müssen länger als ein Jahr am Boden bleiben
So grandios reagiert Tennis-Star auf unfaires Publikum in Paris
200'000-Franken-Ferrari kracht in Lastwagen auf beliebter Bergstrasse
Felix Blumer: «21 Jahre Schichtarbeit zwängt einen in ein Korsett»
Lukoil verkauft Töchter an Schweizer Ölhändler ++ Polens Luftwaffe fängt erneut russischen Aufklärer ab