200'000-Franken-Ferrari kracht in Lastwagen auf beliebter Bergstrasse

Totalschaden nach einer Kurve: Ferrari rammt Lastwagen auf legendärer Strasse Auf einer der kurvenreichsten Strassen der USA kracht ein Ferrari 458 in einen Umzugslaster. Wahrscheinlich war er Teil einer Rally. Der Fahrer überlebt – doch das Luxusauto ist Schrott. 30.10.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Ferrari 458 Spider verunglückte auf der kurvenreichen «Tail of the Dragon»-Strasse.

Der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen, doch der Sportwagen wurde bei dem Unfall vollständig zerstört.

Die Strecke ist bekannt für ihre 318 Kurven auf 18 Kilometern und zieht regelmäßig risikofreudige Autofans an. Mehr anzeigen

Auf der berüchtigten Bergstrasse «Tail of the Dragon» an der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten North Carolina und Tennessee hat ein Ferrari 458 Spider am Dienstag ein spektakuläres, aber unglückliches Ende gefunden. Der italienische Sportwagen kam in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte in den hinteren Teil eines entgegenkommenden Umzugslastwagens.

Laut dem Portal Carscoops war der rote Ferrari vermutlich Teil einer sogenannten Dragon Rally, bei der Sportwagenfans die 318 Kurven der 18 Kilometer langen Strecke bezwingen. Der Crash endete glimpflich. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Am Luxusauto entstand ein Totalschaden: Die Front wurde komplett zerfetzt, das Vorderrad herausgerissen. Das Auto kostete neu über 200'000 Franken.

Die «Tail of the Dragon» gilt unter Autofans als Pilgerort und unter Einheimischen als gefährlich. Immer wieder kommt es dort zu Unfällen, wenn Adrenalin die Vorsicht besiegt.

