Autos parken zwischen Schneehaufen. Das einsetzende Tauwetter lässt den Schnee schmelzen. Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Aktuell haben uns Frost und Bise in ihrem eisigen Griff. Doch nächste Woche schon ist es zumindest vorerst vorbei mit Minustemperaturen – das Thermometer kann sogar bis auf zehn Grad klettern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aktuell ist es sehr kalt, die Schweiz friert.

Nächste Woche steht ein Wetterwechsel an.

Es kann je nach Region bis zu zehn Grad warm werden.

Sonnenschein ist dafür nicht verantwortlich, sondern feuchte Luft, Wind und Wolken. Mehr anzeigen

Glatte Strassen, schneebdeckte Autos, dicke Winterkleider, wo man hinschaut. Eisige Luft hat diese Woche die Temperaturen in der Schweiz über mehrere Tage unter null Grad gedrückt.

Die Schweiz friert – doch nicht mehr lange. Bereits nächste Woche soll es wieder deutlich milder werden. Laut «Blick» sind sogar Temperaturen bis zehn Grad möglich.

Südwestlage bringt milde, feuchtere Luft

Wegen der trockenen Bisenströmung ist es in der Schweiz derzeit zwar kalt, aber der Jahreszeit entsprechend. Bereits morgen Freitag schwächt sich die Bise aber ab.

Ab dem Wochenende stellt sich eine Südwest- bis Westlage ein. Das bedeutet: Der Nebel verzieht sich mehr und mehr und macht Platz für die Sonne. Obwohl die Nächte von Freitag bis Sonntag frostig bleiben, wird es tagsüber langsam etwas milder.

Nach der Kälte bringt uns die neue Woche Regen und Tauwetter. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Im Flachland könnte es zu Beginn der neuen Woche zwar wieder etwas winterlicher werden. Am Montag sind in der Ostschweiz und entlang der Voralpen ein paar Schneeflocken möglich. Ein erneuter Wintereinbruch ist laut Meteorologen aber zu befürchten, schreibt der «Blick».

Temperaturen bis zu zehn Grad möglich

Milder Südwestwind sorgt vielmehr für einen leichten Temperaturanstieg. So liegen die Höchsttemperaturen am Montag und Dienstag zwischen einem und drei Grad. Doch es wird noch wärmer. Dank der Südwestlage steigen die Temperaturen im Laufe der Woche weiter an und können bis Mittwoch und Donnerstag sogar bis auf zehn Grad klettern.

Sonnenschein und gutes Wetter sind damit allerdings nicht verbunden. Im Gegenteil: Es wird regnerisch und windig, Böen von 40 bis 60 km/h sorgen für eine dynamische Wetterlage. Ob der Winter danach noch einmal zurückschlägt, verraten die aktuellen Wettermodelle noch nicht.