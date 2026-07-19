Dicke Rauchwolken über der Luzerner Altstadt: Auf dem Dach des Hotels Continental Park ist ein Feuer ausgebrochen, die Bewohner mussten evakuiert werden.

Darum geht’s Auf dem Dach des Hotels Continental Park in Luzern ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden evakuiert, Verletzte sind bislang keine bekannt.

Die Feuerwehr kämpft trotz engen Platzverhältnissen darum, ein Übergreifen auf Nachbargebäude zu verhindern. Zusammenfassung erstellt mit

An der Murbacherstrasse in der Stadt Luzern ist die Feuerwehr derzeit im Einsatz. Am Sonntagabend brach auf dem Dach des Hotels Continental Park ein Feuer aus, dicke Rauchwolken sind über dem Gebäude zu sehen. Die Luzerner Polizei bestätigt den laufenden Einsatz, konkrete Angaben liegen aber noch keine vor. Videos, die im Umlauf sind, zeigen auch offene Flammen.

Gegenüber der «Luzerner Zeitung» sagt Marcel Spengler, Mitglied der Feuerwehr Stadt Luzern und Medienverantwortlicher beim Einsatz, es sei von Anfang an klar gewesen, dass es sich um ein Grossereignis handle. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hotels wurden bereits evakuiert und werden nun betreut. Ob dabei jemand verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Die Feuerwehr konzentriert sich derzeit vor allem darauf, ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Gebäude zu verhindern. Erschwert wird der Einsatz laut Spengler durch die engen Platzverhältnisse und die Höhe der Gebäude.

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