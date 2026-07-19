Die Feuerwehr hat den Brand im Luzerner Hotel Continental Park noch am Sonntagabend unter Kontrolle gebracht. Das Feuer wütete im Dachgeschoss, wo mehrere Gästezimmer betroffen waren. Verletzt wurde niemand, Hotelgäste und Personal wurden rechtzeitig evakuiert.

Die Feuerwehr versuchte am Sonntagabend, den Brand im Luzerner Hotel Continental Park unter Kontrolle zu bringen.

Der Alarm ging um 19.39 Uhr bei der Feuerwehr der Stadt Luzern ein, wie ihr Sprecher Marcel Spengler der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntagabend sagte. Gegen 22 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, aber noch nicht gelöscht.

An dem Grosseinsatz an der Murbacherstrasse in der Nähe des Luzerner Bahnhofs waren laut Spengler rund 120 Personen mehrerer Feuerwehren beteiligt.