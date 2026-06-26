Die Feuerwerksinitiative kommt nach dem Scheitern eines Gegenvorschlags im Nationalrat zur Volksabstimmung. Das hat das Initiativkomitee am Freitag entschieden.

Die Initiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» kommt zur Volksabstimmung. (Symbolbild)

Die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» verlangt weitgehende Restriktionen für den Verkauf und die Verwendung von lärmintensiven Feuerwerkskörpern. Der Nationalrat hatte am vergangenen Freitag einen indirekten Gegenvorschlag zum Volksbegehren in der Schlussabstimmung deutlich abgelehnt.

Das Initiativkomitee bezeichnete den gescheiterten Gegenvorschlag als «Scheinkompromiss», mit dem es sich nun nicht mehr auseinandersetzen musste. Gemäss Umfragen geniesst das Anliegen der Volksinitiative in der Bevölkerung einen grossen Rückhalt.