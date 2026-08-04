Am Matterhorn wird seit Freitag ein finnischer Bergsteiger vermisst. Trotz intensiver Suche gibt es bislang keine Gewissheit über sein Schicksal.

Darum geht’s Am Matterhorn wird seit Freitag ein finnischer Bergsteiger vermisst.

Augenzeugen zufolge soll er den Gipfel noch geschafft haben, beim Abstieg könnte er während eines Unwetters abgestürzt sein.

Schweizer Rettungskräfte fanden bereits Ausrüstung des Vermissten, die Suche läuft weiter. Zusammenfassung erstellt mit

Am Matterhorn wird seit Freitag ein finnischer Bergsteiger vermisst. Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Medien war der Mann allein unterwegs und wollte den Gipfel des Bergs in der Schweiz bezwingen. Zu diesem Zeitpunkt tobte ein schweres Gewitter in der Grenzregion zwischen der Schweiz und Italien.

Laut Augenzeugen erreichte der Finne den Gipfel offenbar noch, der Abstieg verlief dann mutmasslich über die Westseite des Bergs, wie das finnische News-Portal «MTV Uutiset» berichtet. Derzeit vermutet man, dass er während eines Unwetters, das an dem Abend über die Region zog, in die Tiefe stürzte.

Besonders alarmierend: Schweizer Rettungskräfte fanden am Berg bereits eine Jacke sowie weitere Ausrüstungsgegenstände, die dem Vermissten zugeordnet werden. Auch die finnischen Botschaften in Bern und Rom seien eingeschaltet und stünden mit den zuständigen Behörden in Kontakt.

Suche läuft weiter

Nach Angaben der italienischen Zeitung «Aosta Sera» soll der Mann am Donnerstag, 30. Juli, zur Besteigung aufgebrochen sein. Demnach nahm er die anspruchsvolle Furggen-Route, verbrachte die Nacht hoch oben am Berg und wurde am Freitagmorgen auf dem Gipfel gesehen. Später habe er den Abstieg über die übliche Route auf der italienischen Seite angetreten.

Als seine Partnerin nichts mehr von ihm hörte, meldete sie den Vorfall. Die Suche wurde durch schwieriges Gelände und schlechtes Wetter erschwert, unter anderem durch mehrere Überflüge der Bergrettung.

Ob der Bergsteiger verunglückte oder noch am Leben ist, ist noch unklar. Die Behörden setzten die Suche fort.