Am Freitag erwartet der Flughafen Zürich einen Rekordtag. Bereits letzte Woche kam es bei der Grenzkontrolle zu langen Wartezeiten. Erschwerend kommt hinzu, dass das Check-in 1 im Winter teilweise geschlossen ist.

Rekordtag dürfte der Freitag mit bis zu 90'000 Reisewilligen werden.

Bereits letzte Woche kam es am Flughafen zu langen Wartezeiten, weil die Grenzkontrolle unterbesetzt war. Das berichtet der «Tages-Anzeiger»

Zudem ist das Check-in 1 im Winter wegen Bauarbeiten teilweise geschlossen.

Der Flughafen gibt Tipps, wie du Wartezeiten vermeiden kannst. Mehr anzeigen

Am Flughafen Zürich herrscht derzeit wieder Hochbetrieb. Im November nutzten mehr als zwei Millionen Passagiere den grössten Flughafen des Landes. Das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich – und entspricht dem Niveau aus der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Für die anstehende Weihnachtszeit rechnet Zürich-Kloten mit noch einmal deutlich mehr Reisenden. Der Spitzentag mit rund 90'000 Passagieren wird Ende dieser Woche, am 22. Dezember, erwartet. Am Freitag vor Weihnachten steht also ein Rekordtag an – und das kann Folgen haben.

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, ist es bereits letzte Woche zu langen Wartezeiten gekommen, weil die automatisierte Passkontrolle nicht in Betrieb war. Zudem waren von den Zollschaltern nur wenige besetzt.

Die Grenzkontrolle werde aufgrund der ihnen bekannten Flugbewegungen und der zu erwarteten Personenströme besetzt und systematisch angepasst, sagt die Kantonspolizei Zürich dazu. Würden Flüge verspätet oder verfrüht eintreffen, könne dies zeitweise zu einem unerwartet hohen Passagieraufkommen und damit zu Wartezeiten führen.

Tatsächlich hat der Engpass letzte Woche dazu geführt, dass drei Flüge erst mit Verspätungen starten konnten. Es sei nicht auszuschliessen, dass einzelne Passagiere ihren Flug verpasst hätten, so der Flughafen Zürich.

Erschwerend kommt derzeit hinzu, dass das Check-in 1 im Flughafen im Winterhalbjahr aufgrund von aufwendigen Bauarbeiten an den Gepäckbändern teilweise geschlossen ist.

Flughafen empfiehlt Online-Check-in

Um in der hochfrequentierten Vorweihnachtszeit keinen Flug zu verpassen, empfiehlt der Flughafen deshalb, das Online-Check-in oder das Vorabend-Check-in zu nutzen. Zudem können sich Passagiere die empfohlene Einfindungszeit am Flughafen Zürich anzeigen lassen.

Dazu können Reisende auf der Flughafen-Website den eigenen Flug aufrufen. Dort kann der Check-in-Status erfasst werden. Danach wird den Reisenden die empfohlene Einfindungszeit am Flughafen Zürich angezeigt.