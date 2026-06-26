Die beiden mit Aarewasser gekühlten Atomreaktoren Beznau im Kanton Aargau sind vom Netz genommen worden. Das teilte der Energiekonzern Axpo am Freitag mit. Eine übermässige Erwärmung des Flusswassers soll verhindert werden.

Die beiden Beznauer Reaktoren im Kanton Aargau werden mit Wasser der Aare gekühlt. Die Abschaltung der Reaktoren verhindert eine übermässige Erwärmung des Flusses. (Archivbild)

Die beiden Reaktoren seien vorübergehend heruntergefahren worden, schrieb die Axpo. Die Reaktoren befänden sich im abgestellten Zustand. Die Aaretemperatur habe am Donnerstag und Freitag 25 Grad erreicht. Eine ausreichende Abkühlung sei nicht in Sicht.

Die Leistung der beiden Reaktoren wurde bereits am Dienstag reduziert – zuletzt auf 50 Prozent. Die Aare erreichte am Mittwoch nach Angaben der Axpo nach vollständiger Durchmischung des Kühlwassers erstmals 25 Grad.

Die Axpo stellte in Aussicht, wenn ein Abkühlen der Aare nicht absehbar sei, würden die Reaktoren am Freitag ganz heruntergefahren. Bereits im Juli 2025 hatten die beiden Reaktorblöcke auf der Aare-Insel in Döttingen die Stromproduktion vorübergehend eingestellt.