Frankreichs Premier verliert Vertrauensfrage. Bild: dpa

Frankreichs Minderheitsregierung von Premier François Bayrou ist gescheitert. Das Mitte-Rechts-Kabinett verlor eine Vertrauensfrage in der Nationalversammlung, Bayrou muss nun den Rücktritt der Regierung bei Staatschef Emmanuel Macron einreichen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der französische Premierminister François Bayrou hat die Vertrauensabstimmung im Parlament verloren.

Nur 194 Abgeordnete sprachen dem Regierungschef das Vertrauen aus, 364 stimmten dagegen, wie die Nationalversammlung am Montag mitteilte.

Bayrou will am Dienstag den Rücktritt seiner Regierung einreichen. Mehr anzeigen

Bayrou hatte die Abstimmung mit einem Bekenntnis zum Sparen verbunden. Frankreich ist hochverschuldet und muss seine Finanzen in den Griff bekommen. Bayrou sieht für das kommende Jahr Einkürzungen in Höhe von knapp 44 Milliarden Euro vor. Dafür hatte er sich auch dazu ausgesprochen, zwei Feiertage abzuschaffen. Die Ankündigung stiess in der Bevölkerung auf breite Ablehnung.

In einer Rede vor den Abgeordneten hatte Bayrou zuvor noch einmal eindringlich um Unterstützung für seinen geplanten Sparhaushalt gebeten. Er warnte, das steigende Haushaltsdefizit und die Verschuldung gefährdeten die Zukunft des Landes. Er kritisierte die Oppositionsabgeordneten, die trotz ihrer gegensätzlichen politischen Ansichten gegen seine Minderheitsregierung intrigierten und deren Sturz anstrebten.

Stillstand und politische Lähmung

«Sie können die Regierung stürzen, aber Sie können die Realität nicht verändern», sagte Bayrou in seiner Rede. «Die Realität bleibt unverrückbar. Die Ausgaben werden weiter steigen, und die ohnehin schon unerträgliche Schuldenlast wird sich noch weiter erhöhen und immer kostspieliger werden.»

Das Scheitern von Bayrou und seiner kurzlebigen Minderheitsregierung bedeutet für Frankreich erneute Unsicherheit und die Gefahr eines langwierigen Patts im Parlament. Gleichzeitig muss sich Frankreich mit drängenden Problemen auseinandersetzen, darunter Haushaltsengpässe und die Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen sowie die Beziehungen zu den USA unter Präsident Donald Trump.