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Star aus «Catch Me If You Can» Französische Schauspiellegende Nathalie Baye ist tot

dpa

18.4.2026 - 13:59

Baye wurde mehrfach mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnet. 
Baye wurde mehrfach mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnet. 
Archivbild: dpa

Sie spielte die verschiedensten Rollen und stand unter etlichen berühmten Regisseuren vor der Kamera. Nun ist die Französin Nathalie Baye gestorben.

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DPA, Redaktion blue News

18.04.2026, 13:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die französische Schauspielerin Nathalie Baye ist im Alter von 77 Jahren gestorben.
  • Französischen Medienberichten zufolge starb die erkrankte Schauspielerin am Freitagabend in Paris.
  • Die Charakterdarstellerin («Eine pornographische Beziehung») ist für die vielfältigen und mitunter gegensätzlichen Rollen berühmt, die sie in ihrer jahrzehntelangen Karriere verkörperte.
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Die französische Schauspielerin Nathalie Baye ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das bestätigte ihre Agentin Elisabeth Tanner der Deutschen Presse-Agentur. Französischen Medienberichten zufolge starb die erkrankte Schauspielerin am Freitagabend in Paris. Die Charakterdarstellerin («Eine pornographische Beziehung») ist für die vielfältigen und mitunter gegensätzlichen Rollen berühmt, die sie in ihrer jahrzehntelangen Karriere verkörperte.

Baye wurde am 6. Juli 1948 in Mainneville in der Normandie geboren. Sie drehte mit Regiegrössen wie Jean-Luc Godard, Bertrand Blier und Xavier Dolan. Als ihr eigentlicher Entdecker gilt François Truffaut.

Viele Persönlichkeiten reagieren im Netz auf den Tod der Schauspielerin Nathalie Baye mit Beileidsbekundungen. Auf X schreibt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron: «Wir liebten Nathalie Baye so sehr. Mit ihrer Stimme, ihrem Lächeln und ihrer Zurückhaltung hat sie die letzten Jahrzehnte des französischen Kinos begleitet, von François Truffaut bis Tonie Marshall. Eine Schauspielerin, mit der wir geliebt, geträumt und uns entwickelt haben. Wir denken an ihre Familie und ihre Nächsten.»

Mehrfach ausgezeichnete Leinwandikone

In «Die amerikanische Nacht» spielte sie das Scriptgirl Joëlle und wurde damit über Nacht bekannt. In dem Psychodrama «Das grüne Zimmer» schaffte sie 1978, nur knapp fünf Jahre später, den internationalen Durchbruch. Weitere Kassenhits folgten wie «Eine merkwürdige Geschichte», «Der Verrat» und «Schöne Venus». In dem internationalen Kinohit «Catch Me If You Can» spielte sie an der Seite von Leonardo DiCaprio und Tom Hanks.

Die mehrfach mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnete Schauspielerin, die auch immer wieder Theater spielte, war in Frankreich wegen ihrer Bescheidenheit beliebt. So bezeichnet sie sich selbst als «Anti-Star» und eine Person «voller Gegensätze».

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