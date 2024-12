Eine Russin hat sich als blinde Passagierin in ein Flugzeug nach Paris geschlichen. Auf der Bordtoilette wurde sie von der Crew entdeckt. Symbolbild: sda

Ohne die notwendigen Dokumente schlich sich eine 57 Jahre alte Frau auf einen Flug von New York nach Paris – und versteckte sich wohl in den Toilettenräumen. Jetzt kommt sie in den USA vor Gericht.

sda/tpfi dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau ist als blinde Passagierin von New York nach Paris geflogen.

Das FBI brachte sie zurück nach New York.

Sie muss sich vor Gericht verantworten. Mehr anzeigen

Eine Frau, die als blinde Passagierin von New York nach Paris flog, muss sich dafür vor Gericht verantworten. Die 57 Jahre alte Russin sei zurück nach New York gebracht und vom FBI festgenommen worden, teilten die Behörden mit. Sie solle noch am Donnerstag zu einem ersten Gerichtstermin erscheinen. Dabei sollten die Vorwürfe gegen sie öffentlich gemacht werden.

Die Frau hatte sich den Behörden zufolge in der vergangenen Woche ohne die notwendigen Dokumente an Bord eines Fliegers der Fluglinie Delta von New York nach Paris geschlichen. Erst während des Fluges war ihre Anwesenheit aufgefallen. Berichten zufolge versteckte sie sich in den Toilettenräumen.

sda/tpfi