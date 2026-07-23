Am Vormittag wird eine 47-Jährige in einem Stuttgarter Einkaufszentrum nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit einem Messer angegriffen und dann in Brand gesetzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Darum geht's In Stuttgart (D) ist eine Frau am Morgen mit einem Messer annegriffen worden.

Danach wurde sie in Brand gesetzt.

Die genauen Hintergründe werden aktuell ermittelt. Zusammenfassung erstellt mit

In einem Stuttgarter Einkaufszentrum ist eine Frau laut Polizei mit einem Messer angegriffen und angezündet worden. Den Ermittlern zufolge wurde die 47-Jährige bei der Attacke schwer verletzt. Ein 54 Jahre alter Tatverdächtiger wurde gefasst. «Nach ersten Kenntnissen hat er im Rahmen des Angriffs die Frau zunächst mit einem Messer attackiert und sie anschliessend in Brand gesteckt», sagte ein Polizeisprecher.

Die ersten Notrufe gingen am Donnerstag um kurz nach 10.00 Uhr bei der Polizei ein. Das grosse Einkaufszentrum in der Innenstadt hatte zu diesem Zeitpunkt gerade erst seine Türen geöffnet. Hintergrund war laut Polizei ein brutaler Angriff auf eine Frau.

Verdächtiger und Opfer kannten sich

Nur Stunden nach dem Angriff wurde der 54 Jahre alte Verdächtige gefasst. «Gegen 12.10 Uhr haben unsere Einsatzkräfte einen 54-jährigen Deutschen festgenommen. Der Mann steht oder stand mit der Geschädigten in einer Beziehung», teilte der Sprecher weiter mit.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Der Betrieb im Einkaufszentrum wurde wieder aufgenommen. Nach der Alarmierung am Vormittag wurde das aus mehreren Gebäude bestehende Einkaufszentrum geräumt und teilweise abgeriegelt. Polizei und Feuerwehr waren mit vielen Kräften vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand den Angaben zufolge aber nicht.

Wo genau die Schwerverletzte gefunden und wo der mutmassliche Täter gefasst wurde, dazu gab die Polizei zunächst keine Erklärung ab. An der Suche nach dem Täter war auch ein Hubschrauber beteiligt. Es lag zunächst keine Beschreibung des Mannes vor.

«Die Frau wurde bei dem Angriff erheblich verletzt»

Die Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht. Ob Lebensgefahr bestehe, sei nicht bekannt, hiess es zunächst. «Die Frau wurde bei dem Angriff erheblich verletzt», sagte ein Polizeisprecher. Zum genauen Hergang äusserte er sich nicht. Die Hintergründe seien unklar.

Experten betraten mit Schutzanzügen bekleidet das Gebäude. «Unsere Einsatzkräfte sichern innerhalb des Einkaufszentrums derzeit noch Spuren und werten Kameraaufnahmen aus», sagte ein Polizeisprecher.

In dem Einkaufszentrum mit einer Grösse von rund 43.000 Quadratmetern gibt es etwa 200 Läden, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe. Die Shopping-Mall liegt am Mailänder Platz im Europaviertel, wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg entfernt.