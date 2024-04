Frau kracht beim Einparken in anderes Auto – mit 5,76 Promille Die Tschechische Polizei teilt auf Facebook eine unglaubliche Story: «Können auch Sie nicht aufhören, sich über den gemessenen Wert zu wundern?», schreiben die Beamten unter dieses Foto vom Ergebnis eines Alkoholtests, der einen Wert von fast sechs Promille anzeigt. Bild: Facebook/PolicieCZ Die Frau, die in das Messgerät pusten musste, hatte zuvor ein anderes Auto beim Einparken beschädigt. Bild: Facebook/PolicieCZ Mit im Auto hatte sie eine Wasserflasche, die mit Whiskey gefüllt war. Bild: Facebook/PolicieCZ Frau kracht beim Einparken in anderes Auto – mit 5,76 Promille Die Tschechische Polizei teilt auf Facebook eine unglaubliche Story: «Können auch Sie nicht aufhören, sich über den gemessenen Wert zu wundern?», schreiben die Beamten unter dieses Foto vom Ergebnis eines Alkoholtests, der einen Wert von fast sechs Promille anzeigt. Bild: Facebook/PolicieCZ Die Frau, die in das Messgerät pusten musste, hatte zuvor ein anderes Auto beim Einparken beschädigt. Bild: Facebook/PolicieCZ Mit im Auto hatte sie eine Wasserflasche, die mit Whiskey gefüllt war. Bild: Facebook/PolicieCZ

Diese Dame hat definitiv zu tief ins Glas geschaut: Mit fast 6 Promille krachte sie beim Einparken in ein anderes Auto und konnte nicht mehr selbst aussteigen. Nun warten bis zu drei Jahre Gefängnis auf sie.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau in Tschechien erlebte kürzlich ihr blaues Wunder: Sie wurde von der Polizei mit fast 6 Promille erwischt.

So einen hohen Wert erleben auch die Beamten nicht alle Tage. Sie haben den Fall auf Facebook geteilt.

Die Frau hatte beim Einparken ein anderes Auto gestreift und konnte daher nicht mehr selbst aus ihrem Skoda aussteigen.

Die Polizei musste sie aus ihrer misslichen Lage befreien. Mehr anzeigen

Bei diesem Ergebnis eines Alkoholschnelltests traute die tschechische Polizei ihren Augen nicht: Eine Frau, die sich beim Parkieren grob verschätzt hatte, hatte 5,76 Promille intus. Das teilte die Policie Ceske Republiky auf Facebook, nachdem sie zu einem Parkplatz in Mlada Boleslav in der mittelböhmischen Region gerufen wurden.

Dort fanden sie die Frau eingesperrt in ihrem Skoda vor. Da sie beim Einparken ein anderes Auto gestreift hatte und so in einer engen Parklücke festsass, schaffte sie es nicht mehr, allein auszusteigen.

Bis zu drei Jahre Gefängnis

Die Polizisten halfen ihr, über die Beifahrertür ins Freie zu gelangen. Sofort nahmen sie einen starken Alkoholgeruch wahr und entdeckten im Fahrzeuginnern zudem eine mit Whiskey gefüllte Wasserflasche.

Ein Alkoholtest ergab, dass die Frau beinahe 6 Promille im Blut hatte. Sofort wurde ihr der Führerschein entzogen. Es könnten sie bis zu drei Jahre Gefängnis erwarten.

