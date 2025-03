Oktopus würgt Taucher – Russe stochert in Höhle – dann kämpft er plötzlich um sein Leben

Die wichtigste Regel beim Tauchen lautet: Fische und Pflanzen in Ruhe lassen. Was passiert, wenn man sich nicht daran hält, hat ein Taucher nun auf schmerzhafte Weise erfahren. Ein Oktopus sprang ihm an die Gurgel.

26.03.2025