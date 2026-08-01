Eine 42-jährige Fussgängerin ist in der Nacht auf Samstag in Basel von einem 77-jährigen Autofahrer tödlich erfasst worden. Sie wollte die Strasse auf einem Fussgängerstreifen überqueren, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Zum Unfall sei es kurz nach Mitternacht an der Elisabethenstrasse gekommen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation sei die Frau noch am Unfallort verstorben, schrieb die Kantonspolizei Basel-Stadt in der Nacht auf Samstag in einer Mitteilung.

Eine bei dem Autofahrer durchgeführte Atemalkoholprobe ergab demnach einen Wert von 0,0 mg/L. Die genaue Unfallursache werde von der Verkehrspolizei ermittelt.