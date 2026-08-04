In Rupperswil AG ist es zu einem Gasaustritt gekommen. Die Behörden raten dazu, das Gebiet grossräumig zu umfahren und die Anweisungen der Notfalldienste zu befolgen.

Im betroffenen Gebiet ist es zu einem Ausfall einer Gasleitung gekommen.

In Rupperswil im Kanton Aargau ist es im Bereich des alten Schulwegs zu einem Gasaustritt an einer Versorgungsleitung gekommen, wie «Alert Swiss» warnt.

Es wird empfohlen, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Behörden und Notfalldienste raten zudem dazu, Anweisungen vor Ort zu befolgen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.