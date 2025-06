Israel stoppt Hilfsschiff «Madleen»: Thunberg erreicht Gaza nicht Gaza, 07.06.2025: «Wenn ihr dieses Video seht, wurden wir abgefangen und gekidnappt.» Dieses vorbereitete Video postet die Freedom Flotilla Coalition von Aktivistin Greta Thunberg auf X. Nach tagelanger Fahrt auf einem Segelschiff mit Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen sind die 22-Jährige und weitere Aktivisten kurz vor ihrem Ziel von den israelischen Behörden gestoppt worden. Das Schiff «Madleen» wird zur israelischen Küste gebracht, die Passagiere sollen zurückkehren. Das israelische Aussenministerium schreibt auf X, dass die Aktivisten versucht hätten, eine mediale Provokation zu inszenieren, mit dem einzigen Zweck, öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Ihre Ladung sei so geringfügig gewesen, dass sie nicht einmal einer Lkw-Lieferung mit Hilfsgütern entspreche. «Es gibt Wege, Hilfe in den Gazastreifen zu bringen – ohne Instagram-Selfies», hiess es in der Stellungnahme. 09.06.2025

In der Nacht stoppt Israel das Segelschiff von Gaza-Aktivisten um die Schwedin Greta Thunberg. Die Gruppe will sich davon nicht abschrecken lassen – und kündigt weitere Aktionen an.

Israels Militär hat das Segelschiff «Madleen» mit Greta Thunberg und Hilfsgütern kurz vor Gaza gestoppt und zur israelischen Küste umgeleitet.

Die Aktivistengruppe Freedom Flotilla Coalition verurteilt den Einsatz als Bruch des Völkerrechts und kündigt weitere Hilfsaktionen an.

Israels Verteidigungsminister lässt der Gruppe Hamas-Gräueltaten zeigen und bezeichnet Thunberg als Unterstützerin von Terrorismus. Mehr anzeigen

Die Aktivistengruppe um Greta Thunberg will sich vom Stopp ihres Segelschiffs auf dem Weg zum Gazastreifen durch Israel nicht entmutigen lassen. «Wir werden wieder segeln. Wir lassen uns nicht abschrecken. Wir werden erneut in See stechen. Wir werden nicht aufhören, bis die Blockade endet und Palästina frei ist», teilte das Bündnis Freedom Flotilla Coalition mit.

In der Nacht hatte Israels Militär das Schiff «Madleen» der Aktivisten mit Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen kurz vor ihrem Ziel gestoppt. Das Schiff werde von der Marine zur israelischen Küste geschleppt, die Passagiere sollten in ihre Heimatländer zurückkehren, teilte Israels Aussenministerium mit.

Thunberg war mit elf weiteren Aktivisten vor gut einer Woche von Sizilien aus in See gestochen, um mit der «Madleen» Hilfsgüter wie Babynahrung und medizinische Güter in den Gazastreifen zu bringen. Zugleich wollten sie mit der Aktion internationale Aufmerksamkeit auf die humanitäre Notlage in dem dicht besiedelten Küstengebiet mit etwa zwei Millionen Bewohnern richten.

Bündnis kritisiert Israel scharf

Das Bündnis bezeichnete Israels Aufhalten des Segelschiffs als «eklatanten Verstoss gegen das Völkerrecht». Die Aktivisten argumentieren, Israel müsse ungehinderten humanitären Zugang zu dem Küstenstreifen gewährleisten.

Das israelische Aussenministerium erklärte hingegen, die Zone vor dem Gazastreifen sei im Rahmen der seit 2007 geltenden Seeblockade für nicht autorisierte Schiffe gesperrt. Daher sei die «Madleen» gestoppt worden.

Aktivisten sollen Hamas-Videos zu sehen bekommen

Es ist bisher unklar, wann die Aktivisten die israelische Küste erreichen und in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Bei ähnlichen Aktionen in der Vergangenheit wurden die Aktivisten direkt über den internationalen Flughafen Ben Gurion unweit der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv abgeschoben.

Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, er habe die Armee angewiesen, der Gruppe zunächst Videoaufnahmen der Gräueltaten der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 zu zeigen. «Es ist angebracht, dass die Antisemitin Greta und ihre Freunde die Hamas-Anhänger genau sehen, wer die Hamas-Terrororganisation ist, die sie unterstützen und für die sie agieren», so Katz.