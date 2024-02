Ermittler untersuchen die verlassene Jacht «Simplicity» im Hafen von Grenada. Keystone

In der östlichen Karibik werden zwei US-amerikanische Segler vermisst. Die Behörden gehen von einem Gewaltdelikt durch drei zuvor aus dem Gefängnis geflohenen Häftlinge aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem karibischen Inselstaat Grenada ist eine verlassene Jacht entdeckt worden.

Die Behörden gehen davon aus, dass die beiden US-Segler von drei zuvor aus dem Gefängnis geflohenen Häftlingen getötet wurden.

Die Tatverdächtigen wurden am vergangenen Mittwoch auf der Hauptinsel des Staats St. Vincent gefasst. Mehr anzeigen

Nach der Entdeckung einer verlassenen Jacht werden in der östlichen Karibik zwei US-amerikanische Segler vermisst. Die Behörden des Inselstaats Grenada gehen davon aus, dass der Mann und die Frau von drei zuvor aus dem Gefängnis geflohenen Häftlingen getötet wurden. «Diese Untersuchung befindet sich noch im Anfangsstadium», teilte die Royal Grenada Police Force am Freitag (Ortszeit) mit. Angehörige reagierten am Samstag zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AP.

Die Vereinigung Salty Dawg Sailing Association teilte mit, bei den beiden Eigentümern der Jacht handele es sich um «erfahrene Segler» und langjährige Mitglieder des Verbands. Sie hätten den Winter in der östlichen Karibik verbringen wollen.

Die Häftlinge im Alter von 19, 25 und 30 Jahren sind am 18. Februar aus ihrer Zelle geflohen und wurden laut Polizei am vergangenen Mittwoch auf der Hauptinsel des Staats St. Vincent und die Grenadinen gefasst. Sie waren vor einigen Monaten wegen Raubes angeklagt worden.

Der älteste des Trios musste sich zudem wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und dreimaliger versuchter Vergewaltigung verantworten. Die Behörden teilten mit, dass die drei die Jacht vermutlich in Grenadas Hauptstadt St. George's entführt hätten und dann damit nach St. Vincent gereist seien.

dpa/dmu