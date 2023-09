Paul Gascoigne küsst Prince William. Quelle: Youtube

Um Konventionen scherte er sich sowieso nie: Englands früherer Fussballstar Paul «Gazza» Gascoigne hat mit einem kleinen Küsschen auf die Wange von Prinz William für einen kleinen Skandal gesorgt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 56-jährige ehemalige Starstürmer Englands, Paul Gascoigne, traf am Donnerstag den britischen Thronfolger, Prinz William, in einem Sandwich-Restaurant.

Während die beiden sich die Hände schüttelten, beugte sich Gascoigne nach vorne und gab Prinz William einen Kuss auf die Wange. Mehr anzeigen

Der 56-Jährige, der einst zu Englands besten Mittelstürmern zählte, traf den britischen Thronfolger am Donnerstag in einem Sandwich-Restaurant in der südenglischen Stadt Bournemouth. William besuchte die Küstenstadt, um für sein Projekt «Homewards» zu werben, mit dem er sich gegen Obdachlosigkeit einsetzt.

Die beiden schüttelten gerade Hände, als sich Gascoigne nach vorne beugte und seine Wange gegen die des 41 Jahre alten Royals drückte. Dabei deutete er ein Küsschen an. William – ein grosser Fussballfan – zeigte sich jedoch keineswegs schockiert. Er hatte dem wegen seiner Eskapaden und Alkoholprobleme häufig in die Schlagzeilen geratenen Gascoigne zuvor mehrmals die Schulter getätschelt.

William will mit seinem Modellprojekt, das an sechs Orten in Grossbritannien durchgeführt wird, zeigen, dass es möglich ist, das Problem der Obdachlosigkeit zu lösen. Er tritt damit ganz bewusst in die Fussstapfen seiner Mutter, Prinzessin Diana, die sich ebenfalls für Obdachlose einsetzte.

dpa