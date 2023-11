Geisel entkommt der Hamas und irrt tagelang durch Gazastreifen

Ron K. vor seiner Verschleppung in den Gazastreifen. Bild: Hostages and Missing Families Forum / AP

Zu den freigelassenen Geiseln der Hamas gehört auch ein Mann, der zwischenzeitlich aus der Gefangenschaft fliehen konnte. Doch nach vier Tagen wurde Ron K. wieder gefasst. Seine Freiheit soll er Putin verdanken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zu den freigelassenen Geiseln der Hamas gehört ein Mann, der nach Angaben seiner Familie zwischenzeitlich aus der Gefangenschaft fliehen konnte.

Tagelang irrte der 25-Jährige durch den Gazastreifen und suchte vergeblich einen Weg nach Hause.

Nach vier Tagen wurde er von palästinensischen Zivilisten gefasst und der Hamas übergeben.

Seine Freilassung soll er Wladimir Putin zu verdanken haben. Mehr anzeigen

Eine von der Hamas am Sonntag freigelassene Geisel konnte nach Angaben ihrer Familie während der Gefangenschaft zwischenzeitlich fliehen. Später jedoch wurde der Mann erneut gefasst.

Im Gebäude, in dem der 25-jährige Roni K. festgehalten worden sei, habe es eine Explosion gegeben, vermutlich durch einen Raketenbeschuss der IDF. Dabei habe der junge Mann entkommen können, erzählte seine Tante gegenüber dem israelischen Fernsehsender Kanal B.

Tagelang im Gazastreifen herumgeirrt

Er sei dann mehrere Tage im Gazastreifen herumgeirrt und habe versucht, zur Grenze zu kommen. Palästinensische Zivilisten hätten ihn jedoch gefasst und wieder an die Terroristen übergeben, so die Tante.

«Er hat versucht, zur Grenze zu gelangen. Aber ich glaube, weil er keine Ahnung hatte, wo er ist, hatte er keine Chance.»

Ein Blick auf zerstörte Fahrzeuge in der Nähe des Geländes des Musikfestivals. Bei dem Terrorangriff der Hamas auf das Fest starben 260 Menschen. Bild: Ilia Yefimovich/dpa

Seine Freiheit hat K. dennoch wieder. Der junge Mann wurde am Sonntag von der Hamas freigelassen. Nach Angaben des Senders war er am 7. Oktober beim Terrorüberfall auf das Musikfestival in der Negev-Wüste verschleppt worden.

Damals waren nach Schätzungen rund 3000 Terroristen der Hamas und anderer Gruppierungen über die Grenze gekommen und mordend durch die Ortschaften gezogen. Sie töteten rund 1200 Israeli und verschleppten rund 240 Menschen in den Gazastreifen.

Freilassung dank Intervention von Putin

Die Tante sagte weiter: «Er hat mir gesagt: Ich habe Alpträume von dem, was ich bei der Party und in Gefangenschaft durchgemacht habe. Aber das ist gut, weil das bedeutet, dass ich mich damit auseinandersetze und ich okay bin.»

Ron K. bei seiner Freilassung am Sonntag. Bild: Reuters / Reuters TV

Wie der Sender weiter berichtete, wurde der russisch-israelische Mann aufgrund einer persönlichen Intervention von Russlands Präsident Wladimir Putin freigelassen.

Seine Freilassung sei nicht Teil des Geisel-Abkommens zwischen Israel und der Hamas gewesen. Dieses umfasst nur weibliche Geiseln und Kinder.