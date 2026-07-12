Iran Gespräche über Strasse von Hormus enden ohne Durchbruch

ARCHIV – Im Golf von Oman, entlang der Schifffahrtsrouten zwischen der Strasse von Hormus und dem Arabischen Meer Tanker und Frachtschiffe zu sehen. Foto: Uncredited/AP/dpa

Der Iran und der Oman haben ihre Gespräche über die Strasse von Hormus ohne Durchbruch beendet. Beide Länder hätten beschlossen, die Gespräche auf politischer sowie technischer Ebene fortzusetzen, «um zu einer gemeinsamen Verständigung über die Gewährleistung der Sicherheit der Schifffahrt» in der Meerenge zu gelangen, hiess es in einer Erklärung des iranischen Aussenministeriums.