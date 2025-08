Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist. 31.07.2025

Für den Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands, Urs Furrer, ist klar: Trumps Strafzölle gefährden zehntausende Arbeitsplätze. Der Bundesrat müsse jetzt jede verbleibende Stunde nutzen, um eine Lösung mit Washington zu finden.

Für den Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands, Urs Furrer, stehen nach dem Zollentscheid von US-Präsident Donald Trump in der Schweiz Zehntausende von Arbeitsplätzen auf dem Spiel. Der Bundesrat müsse jetzt das vorhandene Zeitfenster nutzen, um eine befriedigende Lösung mit den USA zu finden.

Als «dramatisch» bezeichnete der SGV-Direktor am Montag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Folgen von 39-prozentigen Zöllen. Viele Schweizer Unternehmen – insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) – würden dadurch den Markt USA verlieren.

«Wenn diese Zölle tatsächlich am Donnerstag in Kraft treten, dann wird es nicht nur eine Zunahme der Kurzarbeit, sondern generell eine Zunahme der Arbeitslosigkeit geben», so Furrer. Es werde zu Entlassungen kommen. Innenpolitisch müsse der Bundesrat nun KMUs dort entlasten, wo es möglich sei, etwa bei den Bürokratiekosten.

Findet der Bundesrat noch eine Lösung?

Der Bundesrat müsse jetzt im vorhandenen Zeitfenster alles daran setzen, um eine befriedigende Lösung herbeizuführen. Gerade die inkonsistente Haltung des US-Präsidenten könne dabei auch eine Chance sein.

Die Schweiz habe in guten Treuen Verhandlungen geführt und dieses Ergebnis von zehn Prozent wäre laut SGV-Direktor deutlich besser gewesen. Da Trump offensichtlich anders entschieden habe, sollten weitere Gespräche nun auf Spitzenebene geführt werden. Trump sei «etwas fixiert auf Aussenhandelszahlen». Die Schweiz sollte daher versuchen zu erklären, wie es dazu komme und wie wichtig Schweizer Investitionen für die USA seien.

Ausserdem sei es nötig, das Netz an Freihandelsabkommen weiter zu diversifizieren und zu modernisieren, wo dies nötig sei.