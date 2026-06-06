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Der Himmel spielt verrückt Doppelt so viele Feuerbälle wie üblich – was steckt dahinter?

Adrian Kammer

6.6.2026

Rekordzahlen am Nachthimmel: Gibt es 2026 wirklich mehr Meteore?

Rekordzahlen am Nachthimmel: Gibt es 2026 wirklich mehr Meteore?

Noch nie wurden so viele Feuerbälle am Himmel registriert wie im ersten Quartal 2026. Ständig tauchen neue Videos mit Meteoren im Internet auf. Experten sind sich uneinig über die Ursachen

04.06.2026

Noch nie wurden so viele Feuerbälle am Himmel registriert wie im ersten Quartal 2026. Ständig tauchen neue Videos mit Meteoren im Internet auf. Experten sind sich uneinig über die Ursachen.

Adrian Kammer

06.06.2026, 15:43

In den vergangenen Monaten wurden aus verschiedenen Teilen der Welt auffallend viele helle Feuerbälle am Himmel gemeldet. Videos aus Nordamerika, Europa, Australien und Asien zeigen spektakuläre Lichtspuren, die teilweise sogar tagsüber sichtbar waren.

Noch ist unklar, ob hinter den Beobachtungen ein astronomisches Phänomen steckt oder ob moderne Technik und soziale Medien den Eindruck einer Häufung verstärken.

Mehr über die aktuellen Erkenntnisse erfährst du in unserem Video.

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