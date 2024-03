Das neue Abenteuer führt Globi ins Landesmuseum. Bild: ZVG

Ein geschenktes Schwert führt Globi in seinem neuen Buch ins Landesmuseum. Das Nationalmuseum ehrt die beliebte Schweizer Comicfigur – und lässt so Fiktion und Realität miteinander verschmelzen.

Das Buch ist in Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum Zürich entstanden.

Der Schweizer Comicheld erlebt darin verrückte Abenteuer mit einem historischen Bezug.

In dieser ist unter anderem das historische Replika-Schwert zu sehen, das im Buch eine zentrale Rolle spielt. Mehr anzeigen

Es gibt ihn schon seit fast hundert Jahren – und dennoch ist Globi als Kinderbuchfigur aktuell wie eh und je. Mit schöner Regelmässigkeit erscheint nahezu jedes Jahr ein neues Buch.

Ab heute ist es wieder so weit: «Globi im Museum» heisst der neue Band. Sein neues Abenteuer führt ihn ins Landesmuseum in Zürich.

«Globi im Museum» ist eine klassische Globi-Geschichte mit vielen spannenden Wendungen. Der Held mit dem grossen Schnabel erlebt verrückte Abenteuer in Ausstellungshallen, entdeckt historische Schätze in Depoträumen und löst mysteriöse Rätsel.

Globi erlebt ein wildes Abenteuer

Hinter dem neuen Buch steht das Landesmuseum Zürich, das die Idee initiiert hat. Zusammen mit Illustrator Daniel Frick ist ein Abenteuer mit starkem Bezug zur Schweizer Geschichte entstanden.

Die Story: Globi hilft einem Professor beim Aufräumen. Als Dank erhält er ein rostiges Schwert. Ganz der kritische – einige würden sagen: reaktionäre – Geist, der er ist, misstraut Globi der Echtheit der Waffe. Er geht ins Landmuseum beim Zürcher Hauptbahnhof und erhält dort eine Führung.

Der neuste Band des beliebten Kinderbuch-Helden: «Globi im Museum». Bild: ZVG

In der Folge erlebt der bunte Vogel ein wildes Abenteuer – inklusive einer Sequenz, die an den Kinofilm «Night at the Museum» erinnert.

Globi begegnet im Traum historischen Schweizer Figuren wie Johann Heinrich Pestalozzi, später erfährt er in einer Burg mehr zu den Hintergründen seines Schwerts.

«Die Geschichte ist zwar fiktiv, doch viele historische Aspekte wurden sorgfältig recherchiert und sind akkurat», sagt Andrej Abplanalp, Leiter Marketing und Kommunikation Nationalmuseum Schweiz.

Neues Globi-Buch lässt Realität und Fiktion verschmelzen

«Globi im Museum» sei in gewisser Hinsicht einzigartig. Denn in der langen Geschichte der erfolgreichsten Schweizer Kinderbuch-Figur markiert das Buch eine Premiere – die Geschichte wird im Landesmuseum mit einer Dauerausstellung zum Leben erweckt. Inklusive des Schwertes aus dem Buch, welches eigens für das Landesmuseum geschmiedet wurde.

Globis Schwert als Teil einer Dauerausstellung im Landemuseum. Bild: ZVG

Und natürlich: Auch das Hörspiel zum Buch mit der legendären Stimme von Schauspieler Walter Andreas Müller ist bereits im Kasten.

Denn Globi ohne WAM – das ist für viele Fans schlicht undenkbar.

