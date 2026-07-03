Glücksspiele Glückspilz knackt bei Euro Millions Jackpot

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Freitag insgesamt 73,93 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 2, 12, 17, 25 und 39 sowie die Sterne 1 und 2.