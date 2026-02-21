  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Preisvergabe bei der Berlinale Goldener Bär geht an İlker Çataks «Gelbe Briefe»

dpa / Redaktion blue News

21.2.2026 - 20:26

Goldener Bär geht an «Gelbe Briefe» von İlker Çatak - Gallery
Goldener Bär geht an «Gelbe Briefe» von İlker Çatak - Gallery. Wurde mit dem Hauptpreis der Berlinale ausgezeichnet: İlker Çatak.

Wurde mit dem Hauptpreis der Berlinale ausgezeichnet: İlker Çatak.

Bild: dpa

Goldener Bär geht an «Gelbe Briefe» von İlker Çatak - Gallery. Sandra Hüller nimmt den Silbernen Bären entgegen.

Sandra Hüller nimmt den Silbernen Bären entgegen.

Bild: dpa

Goldener Bär geht an «Gelbe Briefe» von İlker Çatak - Gallery. Sandra Hüller wurde mit einem Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Sandra Hüller wurde mit einem Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Bild: dpa

Goldener Bär geht an «Gelbe Briefe» von İlker Çatak - Gallery
Goldener Bär geht an «Gelbe Briefe» von İlker Çatak - Gallery. Wurde mit dem Hauptpreis der Berlinale ausgezeichnet: İlker Çatak.

Wurde mit dem Hauptpreis der Berlinale ausgezeichnet: İlker Çatak.

Bild: dpa

Goldener Bär geht an «Gelbe Briefe» von İlker Çatak - Gallery. Sandra Hüller nimmt den Silbernen Bären entgegen.

Sandra Hüller nimmt den Silbernen Bären entgegen.

Bild: dpa

Goldener Bär geht an «Gelbe Briefe» von İlker Çatak - Gallery. Sandra Hüller wurde mit einem Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Sandra Hüller wurde mit einem Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Bild: dpa

İlker Çatak hat mit seinem Politdrama «Gelbe Briefe» den Hauptpreis der Berlinale gewonnen. Auch Sandra Hüller wurde ausgezeichnet – nicht zum ersten Mal.

dpa / Redaktion blue News

21.02.2026, 20:26

21.02.2026, 20:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Berliner Regisseur İlker Çatak wurde für das Politdrama "Gelbe Briefe" mit dem Goldenen Bären der Berlinale ausgezeichnet.
  • Es ist das erste Mal seit mehr als 20 Jahren, dass der Hauptpreis der Berlinale an einen deutschen Beitrag ging.
  • Sandra Hüller wurde für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle geehrt.
  • Den Grossen Preis der Jury erhielt der türkische Regisseur Emin Alper für «Kurtuluş».
  • Der Regie-Preis ging an den Briten Grant Gee für das Jazzmusiker-Porträt «Everybody Digs Bill Evans.
Mehr anzeigen

Das Politdrama «Gelbe Briefe» des Berliner Regisseurs İlker Çatak hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen.  Zuletzt hatte «Gegen die Wand» von Fatih Akin im Jahr 2004 den Hauptpreis der Filmfestspiele in Berlin gewonnen.

Regisseur und Drehbuchmitautor Çatak («Das Lehrerzimmer») erzählt die Geschichte eines türkischen Künstlerpaares aus der Theaterwelt in Ankara. Die deutliche politische Positionierung des Paares führt zu einem Berufsverlust und damit zu materieller Not. Sie sollen mundtot gemacht werden.

Sandra Hüller als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet

Schauspielerin Sandra Hüller wurde mit einem Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle ausgezeichnet. Die 47-Jährige erhielt die Auszeichnung für ihre Rolle in «Rose» von Markus Schleinzer.

Hüller spielt in dem Drama eine Frau, die sich im 17. Jahrhundert in einem kleinen, abgelegenen Dorf als Mann ausgibt. Die Thüringerin gewann bereits 2006 den Silbernen Bären als beste Darstellerin für ihre Rolle in Hans-Christian Schmids «Requiem».

«Kurtuluş» gewinnt den Grossen Preis der Jury

Den Grossen Preis der Jury erhielt die Tragödie «Kurtuluş» des türkischen Regisseurs Emin Alper. Stilistisch an einen Western erinnernd, handelt der Film vom mörderischen Kampf zweier Dorfgemeinschaften gegeneinander. 

Das Demenzdrama «Queen at Sea» des Amerikaners Lance Hammer wurde mit zwei Preisen ausgezeichnet. Der Film erhielt den Preis der Jury. Zudem gewannen die Briten Anna Calder-Marshall und Tom Courtenay einen Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle. Calder-Marshall spielt eine demenzkranke Frau, Courtenay ihren Ehemann. 

Film von syrisch-palästinensischem Filmemacher bestes Debüt

Der Regie-Preis ging an den Briten Grant Gee für das Jazzmusiker-Porträt «Everybody Digs Bill Evans». Die Kanadierin Geneviève Dulude-de Celles bekam einen Silbernen Bären für das Drehbuch des Spielfilms «Nina Roza». Für eine herausragende künstlerische Leistung wurde der Film «Yo (Love is a Rebellious Bird)» der US-Amerikaner Anna Fitch und Banker White geehrt.

Das Drama «Chronicles From the Siege» des syrisch-palästinensischen Filmemachers Abdallah Alkhatib wurde bei der Berlinale als bestes Spielfilmdebüt ausgezeichnet. 

2025 hatte das Drama «Oslo Stories: Träume» des norwegischen Regisseurs Dag Johan Haugerud den Goldenen Bären gewonnen. 

Mehr zum Thema

Die Höhepunkte 75. Berlinale. «Die Challenge ist, herauszufinden, warum jemand ein Arschloch ist»

Die Höhepunkte 75. Berlinale«Die Challenge ist, herauszufinden, warum jemand ein Arschloch ist»

Film. Die Schweiz prägt an der Berlinale vor allem das «Panorama»

FilmDie Schweiz prägt an der Berlinale vor allem das «Panorama»

USA. Wim Wenders und Ilker Catak für Oscar nominiert

USAWim Wenders und Ilker Catak für Oscar nominiert

Meistgelesen

16-jähriges Brandopfer macht erste Schritte – er filmte das Video, das um die Welt ging
«Es war unsportlich und unfair»: Skicrosser Regez sorgt für Eklat im Halbfinal
Darum will Donald Trump die Wahlen zur Chefsache machen
Italiener lässt seinen Hund illegal Müll entsorgen
Österreicher nach Viererbob-Sturz im Spital ++ am Samstag hagelt es Schweizer Medaillen

Mehr aus dem Ressort