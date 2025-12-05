Gottschalk tritt zu seinem letzten grossen TV-Abend an

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Abschied unter Schmerzen Gottschalk tritt zu seinem letzten grossen TV-Abend an

dpa

5.12.2025 - 21:09

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery
Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery. Thomas Gottschalk prägte das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte. (Archivbild)

Thomas Gottschalk prägte das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte. (Archivbild)

Bild: sda

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery. Eine Ära geht unwiderruflich zu Ende: Ein letztes Mal wird die TV-Legende mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger in der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» zu sehen sein.

Eine Ära geht unwiderruflich zu Ende: Ein letztes Mal wird die TV-Legende mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger in der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» zu sehen sein.

Bild: RTL+

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery. Nach Diskussionen um seine jüngsten Auftritte machte Thomas Gottschalk seine Krebs-Erkrankung öffentlich. (Archivbild)

Nach Diskussionen um seine jüngsten Auftritte machte Thomas Gottschalk seine Krebs-Erkrankung öffentlich. (Archivbild)

Bild: dpa

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery. Thomas Gottschalk will sich bei RTL am Samstag aus dem TV verabschieden. (Archivbild)

Thomas Gottschalk will sich bei RTL am Samstag aus dem TV verabschieden. (Archivbild)

Bild: dpa

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery. Zusammen mit Ehefrau Karina sprachen sie in einem Interview über die schwere Krankheit. (Archivbild)

Zusammen mit Ehefrau Karina sprachen sie in einem Interview über die schwere Krankheit. (Archivbild)

Bild: dpa

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery. Zuletzt hatte Gottschalk bei Auftritten - etwa bei der Bambi-Verleihung mit Cher - für Irritationen gesorgt. (Archivbild)

Zuletzt hatte Gottschalk bei Auftritten - etwa bei der Bambi-Verleihung mit Cher - für Irritationen gesorgt. (Archivbild)

Bild: dpa

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery. Thomas Gottschalk damals bei seiner «Wetten, dass..?»-Premiere. (Archivbild)

Thomas Gottschalk damals bei seiner «Wetten, dass..?»-Premiere. (Archivbild)

Bild: dpa

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery
Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery. Thomas Gottschalk prägte das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte. (Archivbild)

Thomas Gottschalk prägte das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte. (Archivbild)

Bild: sda

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery. Eine Ära geht unwiderruflich zu Ende: Ein letztes Mal wird die TV-Legende mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger in der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» zu sehen sein.

Eine Ära geht unwiderruflich zu Ende: Ein letztes Mal wird die TV-Legende mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger in der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» zu sehen sein.

Bild: RTL+

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery. Nach Diskussionen um seine jüngsten Auftritte machte Thomas Gottschalk seine Krebs-Erkrankung öffentlich. (Archivbild)

Nach Diskussionen um seine jüngsten Auftritte machte Thomas Gottschalk seine Krebs-Erkrankung öffentlich. (Archivbild)

Bild: dpa

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery. Thomas Gottschalk will sich bei RTL am Samstag aus dem TV verabschieden. (Archivbild)

Thomas Gottschalk will sich bei RTL am Samstag aus dem TV verabschieden. (Archivbild)

Bild: dpa

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery. Zusammen mit Ehefrau Karina sprachen sie in einem Interview über die schwere Krankheit. (Archivbild)

Zusammen mit Ehefrau Karina sprachen sie in einem Interview über die schwere Krankheit. (Archivbild)

Bild: dpa

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery. Zuletzt hatte Gottschalk bei Auftritten - etwa bei der Bambi-Verleihung mit Cher - für Irritationen gesorgt. (Archivbild)

Zuletzt hatte Gottschalk bei Auftritten - etwa bei der Bambi-Verleihung mit Cher - für Irritationen gesorgt. (Archivbild)

Bild: dpa

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern - Gallery. Thomas Gottschalk damals bei seiner «Wetten, dass..?»-Premiere. (Archivbild)

Thomas Gottschalk damals bei seiner «Wetten, dass..?»-Premiere. (Archivbild)

Bild: dpa

Es soll eine unterhaltsame Samstagabendshow werden und zugleich der Schlusspunkt einer einzigartigen TV-Karriere: Der krebskranke Thomas Gottschalk verabschiedet sich bei RTL von der grossen Bühne.

,

DPA, Redaktion blue News

05.12.2025, 21:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach Jahrzehnten als Showmaster, Talkshow-Host und Schauspieler verabschiedet sich der an Krebs erkrankte Thomas Gottschalk von der grossen Fernsehbühne.
  • In der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» wird Gottschalk am Samstag seinen vorerst letzten TV-Auftritt geben.
  • Trotz seiner schweren Erkrankung möchte der frühere «Wetten, dass»-Showmaster an diesem Abend noch einmal gemeinsam mit seinen langjährigen Weggefährten auftreten.
Mehr anzeigen

Dass Thomas Gottschalk in TV-Rente gehen würde, war schon länger bekannt. Kurz vor seinem 75. Geburtstag im Mai sagte er, der Zeitpunkt sei gekommen, «wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus». Am kommenden Samstag (6. Dezember) ist es nun so weit. Noch einmal ins Rampenlicht. Mit der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» verabschiedet sich Gottschalk. Ein Auftritt im Schatten seiner Krebserkrankung.

«35 Jahre lang den Samstagabend betreut»

Bis vor wenigen Tagen hatte der Entertainer seine Erkrankung geheim gehalten, auch dann noch, als er bei öffentlichen Auftritten bereits angeschlagen und unkonzentriert wirkte, sich verhaspelte und Häme einstecken musste. Momente der Schwäche wie bei der Bambi-Gala in München kannte das Publikum von dem Entertainment-Profi nicht.

«Ich habe 35 Jahre lang den Samstagabend betreut und im Griff gehabt», bilanzierte Gottschalk im Mai. So war das, so kannte ihn das Publikum. Auftritte jetzt abzusagen, sei für ihn nicht infrage gekommen, sagte Gottschalk der «Bild». Er habe seine Verträge erfüllen wollen. Inzwischen sei ihm aber klar geworden: «Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden.»

Show-Aus im Fernsehen: Thomas Gottschalk verkündet Abschied

Show-Aus im Fernsehen: Thomas Gottschalk verkündet Abschied

Thomas Gottschalk hat das Ende seiner Show-Karriere im Fernsehen bekanntgegeben: «Ich werde am nächsten Sonntag (18. Mai) 75 und das ist für einen Moderator der Punkt, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus.»

11.05.2025

Schauspieler Christoph Maria Herbst sagte dazu, Gottschalk wolle eben für sein Publikum da sein, das sei ganz alte Schule, davor ziehe er den Hut. «Er ist halt ein altes Zirkuspferd.»

Dank ans Publikum

Dass ihm die Zuschauerinnen und Zuschauer am Herzen liegen, unterstrich Gottschalk bei der Verleihung der Romy für sein Lebenswerk vergangenen Freitag in Kitzbühel: «Man glaubt immer, dass mit zunehmendem Alter die Dankbarkeit geringer wird, was solche Preise betrifft», sagte er. «Aber man weiss, dass hinter all diesen Preisen das liegt, was einem am meisten bedeutet hat – nämlich das Publikum. Und ich habe dem Publikum dafür zu danken, dass es mir so lange die Treue gehalten hat.»

Dem einstigen Liebling der Fernsehnation gelang es zuletzt aber nicht mehr so leicht wie früher, die Herzen zu erobern. Gottschalk eckte mit Aussagen an. Sei es in seinem inzwischen beendeten «Supernasen»-Podcast mit Mike Krüger oder in Interviews. Der Moderator wiederum fühlte sich zuletzt oft unverstanden, er beklagte sich auch öffentlich darüber.

Moderator ringt mit dem Zeitgeist. Thomas Gottschalk: «Ich habe Frauen im TV rein dienstlich angefasst»

Moderator ringt mit dem ZeitgeistThomas Gottschalk: «Ich habe Frauen im TV rein dienstlich angefasst»

Die Flapsigkeit, die einst als seine grosse Stärke galt, wurde ihm ein Stück weit zum Verhängnis. Bei der Romy-Verleihung sagte Gottschalk nun einmal mehr, er habe sich in seiner Karriere eben oft nicht richtig überlegt, was er gesagt habe. 

Entertainer alter Schule

Rund 50 Jahre im Showgeschäft liegen hinter ihm. Auch wenn er immer seine Liebe zum Radio betonte, so war es das Fernsehen, das Gottschalk in die A-Liga der Showmaster katapultierte. Im Bayerischen Rundfunk liess er sein Moderatoren-Talent sowie sein Gespür für Situationskomik und schnellen Witz aufblitzen. Mit «Wetten, dass..?» im ZDF schaffte er es, Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten zu versammeln – und wurde zur Fernsehikone.

Allerdings war längst nicht jede Show, die er moderierte, ein Quotenschlager. Mit seiner Late-Night-Show bei RTL setzte er Mitte der 1990er Jahre noch Massstäbe, Formate wie «Gottschalks Hausparty» bei Sat.1 oder der Vorabend-Talk im Ersten sind dagegen inzwischen weitgehend in Vergessenheit geraten. Mit seinem Kumpel Günther Jauch und Moderatorin Barbara Schöneberger blödelte er sich mit der Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» in den vergangenen Jahren durch den Samstagabend bei RTL. 

Das Ende einer TV-Show. Steigen nach Gottschalk auch Schöneberger und Jauch aus?

Das Ende einer TV-ShowSteigen nach Gottschalk auch Schöneberger und Jauch aus?

Ein «Wetten, dass..?»-Revival im Jahr 2021 versetzte dann die TV-Nation kurzzeitig geradezu in einen Rausch. Fast 14,5 Millionen Menschen tauchten für einen Abend ein in die Ära des «TV-Lagerfeuers der Nation», eine Zeit, in der Gottschalk mit seiner Art das Fernsehen aufmischte, als modern und frech galt – und die ihn heute zum letzten grossen Entertainer alter Schule macht.

Thomas Gottschalk geht in die TV-Rente: Am Samstag ist Schluss

Thomas Gottschalk geht in die TV-Rente: Am Samstag ist Schluss

Am 6. Dezember steht der Moderator ein letztes Mal in der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» im Rampenlicht.

05.12.2025

Mehr zum Thema

«Typisch Mann». Wie Karina Gottschalk ihren Mann zur lebensrettenden Untersuchung brachte

«Typisch Mann»Wie Karina Gottschalk ihren Mann zur lebensrettenden Untersuchung brachte

«Faktor Zeit ist besonders wichtig». Jetzt spricht Gottschalks Arzt über die Schock-Diagnose Krebs

«Faktor Zeit ist besonders wichtig»Jetzt spricht Gottschalks Arzt über die Schock-Diagnose Krebs

Gottschalk über Schock-Diagnose. «Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv»

Gottschalk über Schock-Diagnose«Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv»

Meistgelesen

Odermatt geschlagen, von Allmen gestürzt: Kriechmayr gewinnt Super-G in Beaver Creek
Frau erfriert am Grossglockner – jetzt muss ihr Freund vor Gericht
Duell gegen Italien möglich: Auf diese Nationen trifft die Schweiz an der WM 2026
Rehe rutschen in die Falle – Fischer retten sie vom gefrorenen See
Gottschalk tritt zu seinem letzten grossen TV-Abend an