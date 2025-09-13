Gouverneur und Trump sprechen sich für Todesstrafe aus

Wie US-Medien schreiben soll der Prozess vom Attentäter von Charlie Kirk am Mittwoch stattfinden. Uncredited/Utah Governor's Office/AP/dpa

Nach dem tödlichen Attentat auf den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk hat die Polizei den mutmasslichen Täter gefasst. Der 22-jährige Tyler Robinson sitzt ohne Kaution in Haft – und könnte in Utah die Todesstrafe erhalten.

Es dauerte 33 Stunden bis Tyler Robinson (22), der Attentäter von Charlie Kirk, gefasst wurde. Er war auf der Flucht und wurde mehrere Hundert Kilometer südlich der Utah Valley Universität verhaftet. Der Elektriker in Ausbildung sitzt wegen Mordes, schwerem Waffenmissbrauch und Behinderung der Justiz ohne Kaution in Haft – im Zusammenhang mit dem Tod des rechtskonservativen Podcasters und Aktivisten Charlie Kirk (†31).

Kirk, ein Unterstützer von Trump, war am Mittwochabend bei einer Veranstaltung seiner «American Comeback Tour» auf dem Uni-Campus im US-Bundesstaat Utah erschossen worden. Nach einer intensiven Fahndung teilte das FBI am Freitag Robinsons Festnahme mit. Eine formelle Anklage gibt es noch nicht – doch bereits die Haftbefehle zeigen: Die Behörden streben die Todesstrafe an.

Voraussetzungen für ein Kapitalverbrechen?

Laut Gouverneur Spencer Cox (50) werde die Anklage in den kommenden Tagen in «sehr enger Zusammenarbeit mit der Familie von Herrn Kirk» erstellt und eingereicht. Robinson soll am Dienstag erstmals vor Gericht erscheinen. Bis dahin sitzt er in einem Gefängnis in Utah – einem der 27 US-Bundesstaaten, in denen die Todesstrafe noch angewandt wird.

JUST IN — Utah Gov. Spencer Cox on suspected assassin's motive: "This is someone who hated Charlie Kirk, and hated his message and hated what he was doing — and decided to use political violence to end his life... This is an assault on not just him, but on all of us." |… pic.twitter.com/ahnTrNBKIy — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Wie mehrere US-Medien berichten, wird der Fall auf Ebene des Bundesstaats verhandelt. In Utah gilt Mord als Kapitalverbrechen. Unter bestimmten Bedingungen kann die Todesstrafe verhängt werden – nämlich dann, wenn die Tat laut Gesetz «eine grosse Gefahr für das Leben» anderer Personen als des Opfers oder des Täters selbst darstellte.

Da Kirk vor rund 3000 Anwesenden erschossen wurde, sehen viele diese Bedingung als erfüllt. In der eidesstattlichen Erklärung zum Haftbefehl steht: «Tyler Robinson hat Charlie Kirk unter Umständen erschossen, die viele Menschen in seiner Umgebung in Lebensgefahr gebracht haben.»

Gerichtsprozess möglicherweise im TV

Gouverneur Cox sagte bereits, die Staatsanwaltschaft werde «die Todesstrafe beantragen». Auch US-Präsident Donald Trump (79) sprach sich in einem Interview mit Fox News dafür aus: «Ich hoffe, er kriegt die Todesstrafe.» Der Generalstaatsanwalt von Utah, Derek Brown, hat allerdings noch nicht entschieden, ob er diesen Schritt gehen wird: «Alles liegt auf dem Tisch», so Brown gegenüber CNN.

Zunächst steht nun das Gerichtsverfahren an. In Utah werden Strafprozesse normalerweise live im Fernsehen gezeigt, berichtet Politico. Ob auch Robinsons Fall übertragen wird, ist noch offen. Beobachter rechnen damit, dass er auf unschuldig plädieren wird.

Sollte er wegen Mordes angeklagt und die Todesstrafe gefordert werden, droht Robinson im Falle einer Verurteilung die Hinrichtung – in Utah erfolgt diese laut dem Death Penalty Information Center entweder durch eine Giftspritze oder ein Erschiessungskommando. Bisher gab es acht Hinrichtungen im Bundesstaat, sechs weitere Menschen sitzen dort aktuell in der Todeszelle.

Nationales Justizministerium prüft Klage

Wie CNN meldet, untersucht auch das nationale Justizministerium mögliche Anklagepunkte gegen den 22-Jährigen. Diese würden zusätzlich zu den Anklagen auf Bundesstaatsebene erhoben.

Allerdings können nationale Ermittler nur dann Mordanklagen einreichen, wenn etwa ein Beamter der Bundesregierung getötet wurde oder es sich um ein «Hassverbrechen» handelt, das durch Herkunft, Religion oder ein anderes geschütztes Merkmal motiviert war. Viele halten diese Bedingungen im Fall Robinson für nicht erfüllt – ob es also zu einer bundesweiten Strafverfolgung kommt, bleibt offen.