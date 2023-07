Auf Rhodos werden Feriengäste zu Obdachlosen ohne Pass

#MeinSee: Faszination Eistauchen – «Das Wasser ist so klar, dass man die Berge sehen kann»

Die Westschweizerin Sandrine Blétry ist schon in Australien am Great Barrier Reef und auf den Malediven getaucht. Doch im Winter zieht es sie regelmässig an den Lac Lioson. Dort erwartet sie ein einzigartiges Unterwasserspektakel.

02.05.2020