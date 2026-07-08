Viele Polizisten sind in Schongau im westlichen Oberbayern an einer Schule im Einsatz. Zunächst bleiben viele Fragen offen.

Zahlreiche Polizisten sind derzeit an einem Gymnasium in Oberbayern im Einsatz. Mehr als 15 Streifen seien zum Welfen-Gymnasium in Schongau südwestlich von München alarmiert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten riefen die Menschen auf, das Areal zu meiden. Zum Grund des Einsatzes äusserte sich die Polizeisprecherin zunächst nicht.