Die Ukraine hat Russland in der Nacht mit grossen Drohnenschwärmen angegriffen und mehrere Logistikzentren und eine Raffinerie getroffen.

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien 475 feindliche Drohnen abgefangen worden. Von Luftalarm betroffen waren demnach der Westen und das Zentrum des europäischen Russlands. Die Militärangaben sind nicht unabhängig überprüfbar. Die genannte Zahl lässt aber auf einen massiven ukrainischen Angriff schliessen.

In Ufa in der Teilrepublik Baschkortostan, etwa 1.500 Kilometer von der Ukraine entfernt, wurde nach Angaben russischer Telegramkanäle eine Raffinerie getroffen. Fotos zeigten eine hohe Rauchsäule über der Anlage von Baschneft-Novoil.

Offiziell teilte Republikchef Radij Chabirow mit, dass Drohnentrümmer auf ein Industriegelände gefallen seien und einen Brand ausgelöst hätten. Tote oder Verletzte gebe es nicht, schrieb er in sozialen Netzwerken. Die insgesamt drei Raffinerien in Ufa waren auch im Juni, Juli und Anfang August Ziel ukrainischer Attacken gewesen.

Wildberries-Lagerhalle im Gebiet Tula brennt

Die Ukraine setzte auch ihre Angriffsserie gegen Russlands grössten Online-Händler Wildberries fort. Getroffen wurde ein Logistikzentrum in der Stadt Alexin südlich von Moskau, wie die Behörden im Gebiet Tula bestätigten. Ein Mensch sei verletzt worden. Der Brand des Lagerhauses sei mittlerweile unter Kontrolle. Berichten auf dem Telegramkanal Astra zufolge wurden auch Lagerhallen bei Domodedowo am Stadtrand von Moskau und in Selenodolsk in der Teilrepublik Tatarstan angegriffen.

Mit den Angriffen auf den Online-Handel versucht die Ukraine, wirtschaftlichen Schaden zu verursachen und die politische Stimmung in Russland vor der Parlamentswahl im September zu beeinflussen. Die Schäden und vor allem die Zahl der menschlichen Opfer stehen aber in keinem Verhältnis zu den Verwüstungen, die Russland in den fast viereinhalb Jahren seines Angriffskrieges in der Ukraine angerichtet hat.