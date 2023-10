Für sie noch nicht der richtige Moment für eine Bundesratskandidatur: die Genfer Grüne Lisa Mazzone im Ständerat. (Aufnahme vom September 2023) Bild: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Die Genfer Ständerätin Lisa Mazzone wird nicht für ihre Partei der Grünen für den Bundesrat kandidieren. Sie möchte ihre Arbeit als Ständerätin fortsetzen. Am 12. November tritt sie im zweiten Wahlgang an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Genfer Ständerätin Lisa Mazzone wird nicht für ihre Partei der Grünen für den Bundesrat kandidieren.

Sie will weiter als Ständerätin in Genf arbeiten. «Es ist nicht der richtige Zeitpunkt», sagte sie.

Sollte Mazzone wiedergewählt werden, wird sie voraussichtlich Ende nächsten Jahres das Präsidium des Ständerates übernehmen. Mehr anzeigen

«Es ist nicht der richtige Zeitpunkt», sagte sie in einem Interview, das am Montag auf der Website von «Le Temps» veröffentlicht wurde.

Sollte Mazzone am 12. November wiedergewählt werden, wird sie voraussichtlich Ende nächsten Jahres das Präsidium des Ständerates übernehmen. Dies wäre für sie «eine gute Gelegenheit, Genf näher an Bern und Bern näher an Genf heranzuführen», wie sie sagte.

Kein weiterer Vertreter aus Westschweiz

Die Genferin, die sich der Vertretung der Sprachregionen verpflichtet fühlt, ist zudem der Ansicht, dass die Zeit für einen weiteren Vertreter oder eine Vertreterin aus der Westschweiz im Bundesrat nicht gekommen sei.

Mazzone fordert hingegen «mehr Vielfalt» im Bundesrat: «Derzeit ist dort nur eine Generation vertreten, mit Mitgliedern, die nach dem Abgang von Alain Berset alle mehr oder weniger fünf Jahre auseinander liegen. Junge Mütter oder junge Väter sollten dort vertreten sein», sagte sie. Auch die grossen Städte seien nicht vertreten.

Gesamterneuerung der Regierung

Die Grünen hatten am Samstag beschlossen, sich um einen Sitz im Bundesrat zu bewerben. Sie wollen eine Kandidatur einreichen, die sich gegen einen der beiden FDP-Sitze richtet. Für Mazzone ist die Zauberformel heute «endgültig begraben». Die Gesamterneuerung der Regierung müsse genutzt werden, um sie zu aktualisieren, «denn sie spiegelt nicht die Vielfalt der politischen Kräfte wider», sagte sie.

SDA/tcar