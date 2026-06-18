Trump-Minister ignoriert eigenen Experten und zwingt gesunde Frau in Quarantäne

Legt sich gern mit der Wissenschaft an: US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy (Archivbild). Bild: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Angela Perryman ist gesund. Trotzdem ist die US-Amerikanerin seit Wochen in Quarantäne. Daran ändert sich vorerst auch nichts, weil US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy seinen eigenen Experten übergeht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Angela Perryman war im Frühjahr Passagierin auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius. Dort brach das Hantavirus aus.

Seit ihrer Rückkehr in die Heimat ist die US-Amerikanerin in Quarantäne im Nebraska Medical Center. Dort muss die 47-Jährige weiterhin bleiben, obwohl sie erwiesenermassen gesund ist.

Selbst ein Gutachter des Gesundheitsministeriums sprach sich für eine Lockerung der Quarantäne aus. Doch Minister Robert F. Kennedy legte sein Veto ein. Mehr anzeigen

Seit dem 18. Mai ist in den USA einiges passiert. Donald Trump handelte mit dem Iran ein Friedensabkommen aus, das beide Seiten unterschrieben. Derweil startete mit der Fussball-Weltmeisterschaft das grösste Turnier der Kicker-Historie – grösstenteils ausgetragen auf US-amerikanischem Boden.

Für Angela Perryman hingegen herrscht seit dem Tag Stillstand. Zuvor war die 47-Jährige als Passagierin auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius unterwegs gewesen. Weil auf dem Schiff im Frühjahr das Hantavirus ausbrach, wurde Perryman direkt nach der Rückreise ins Nebraska Medical Center gebracht.

Dort hält sich die US-Amerikanerin weiterhin auf, wenn auch alles andere als freiwillig. Was zunächst als Überwachung gedacht war, entwickelt sich zunehmend zur Farce. Gegenüber CNN klagte Perryman, sie fühle sich «wie im Gefängnis» und als «Geisel».

Denn: Trotz engmaschiger Tests brach das Hantavirus bei Angela Perryman nie aus. Entsprechend sieht selbst ein Gutachter des Gesundheitsministeriums keine Veranlassung, die 47-Jährige weiter in Quarantäne zu belassen.

Bürgerrechtler entsetzt über Quarantäne-Entscheid

Doch einer sieht das anders: US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Obwohl die medizinische Überprüfung der US-Regierung grünes Licht für eine Entlassung gab, schob Kennedy Jr. ebenjener den Riegel vor. Perryman muss in der Quarantäneeinrichtung im Bundesstaat Nebraska bleiben.

«Die Aufrechterhaltung der Anordnung ist notwendig, um die öffentliche Gesundheit zu schützen», begründete der US-Gesundheitsminister laut CNN die Entscheidung. Das Gutachten eines Experten aus eigenen Reihen ignorierte er. Dr. Michael Bell hatte sich zuvor für eine «weniger restriktive Alternative» ausgesprochen.

Die Entscheidung Kennedys sorgte bei Bürgerrechts- und Gesundheitsexperten für Kritik. Lawrence Gostin, Experte für Gesundheitsrecht, sprach von einem «eklatanten Verstoss» gegen die Rechte der US-Bürgerin.

Es gebe einen breiten medizinischen Konsens, dass sie die Quarantäne zu Hause fortsetzen könne. Kennedy unterzeichnete dennoch am Montag eine Anordnung zur Fortsetzung der Quarantäne.

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy setzte sich über die Empfehlung seines eigenen Experten hinweg. (Archivbild) Bild: Evan Vucci/AP/dpa

Machtkampf zwischen Bundesregierung und Florida

Die Frau gehörte zu 18 US-Bürgern, die am 11. Mai von einem Kreuzfahrtschiff in die Quarantäneeinrichtung der Universität von Nebraska gebracht worden waren. Am Dienstag befanden sich noch acht Personen dort. Die übrigen konnten nach Hause zurückkehren, nachdem ihre Heimatstaaten den Überwachungsauflagen der Bundesbehörden zugestimmt hatten.

Ebenjene Zustimmung blieb im Falle Perrymans aus. Die Bundesregierung unter Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. verlangte eine lückenlose Kontrolle durch die Behörden Floridas, doch der Bundesstaat lehnte dies als unverhältnismässigen Eingriff in die Freiheitsrechte ab.

Weil Florida die Auflagen nicht akzeptierte, ordnete Washington an, dass die Frau bis zum Ende der Quarantäne in einer Bundeseinrichtung in Nebraska bleiben muss.

Kennedy war auch in Corona-Pandemie umstritten

Hantaviren werden in der Regel durch das Einatmen von Partikeln aus verunreinigtem Nagetierkot übertragen. Die bei diesem Ausbruch beteiligte Andes-Variante des Virus, an dem drei Menschen starben, kann in seltenen Fällen auch von Mensch zu Mensch übertragen werden.

Kennedy hatte zu Beginn der Corona-Pandemie wiederholt staatlich angeordnete Quarantänen und Lockdowns kritisiert. Gostin sagte, die aktuelle Entscheidung stehe im Widerspruch zu Kennedys früheren Äusserungen zu «medizinischer Freiheit».

Mit Agenturmaterial erstellt.