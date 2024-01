Millionenerbin Christina Block beim Neujahrsempfang im Grand Elysée Hotel, Hamburg, Imago/Future Image

Im Drama um die Kinder von Steakhaus-Erbin Christina Block gibt es neue Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Stephan Hensel und dessen dänische Ehefrau. Dabei geht es um ein Kind, von dem bisher nicht die Rede war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Entführung der beiden Kinder der Steakhaus-Erbin Christina Block macht seit Silvester Schlagzeilen.

Block-House-Erbin Christina Block und ihr Ex-Mann Stephan Hensel streiten seit Jahren um zwei der vier gemeinsamen Kinder.

Jetzt kommt ein fünftes Kind ins Spiel.

Es ist der Sohn von Astrid H., der aktuellen Lebenspartnerin von Stephan Hensel, und deren Ex-Mann.

Dieser erhebt in der «Bild»-Zeitung Vorwürfe und sagt, dass Astrid H. bei ihm dasselbe Vorgehen angewendet habe wie bei den Block-Kindern. Mehr anzeigen

Die Entführung der Block-Kinder hat international für Aufsehen gesorgt. In der Silvesternacht griffen acht Männer den Ex-Mann der Steakhaus-Erbin, Stephan Hensel, in Dänemark an. Sie brachten Klara und Theodor zu ihr nach Deutschland. Vier Tage später entschied ein Hamburger Gericht: Die Kinder müssen wieder dem Vater übergeben werden.

Jetzt kommt laut «Bild»-Zeitung ein weiteres Kind ins Spiel. Erneut geht es um den Vorwurf der Kindesentziehung und den Verdacht, ob Hensel und seine Lebensgefährtin Astrid H. systematisch vorgehen.

Ähnliche Vorwürfe wie bei den Block-Kindern

Kemal ist der Sohn von Astrid H. und ihrem Ex-Mann. Bei diesem lebte der 16-Jährige nach der Trennung der Eltern mehr als zehn Jahre lang bis im Sommer 2022.

Danach kehrte er nach einem Besuch bei Hensel und seiner Mutter nicht zurück – ein Jahr, nachdem auch die Block-Kinder nicht mehr herausgegeben wurden.

Auch hier unternimmt das zuständige Jugendamt in Dänemark laut «Bild»-Zeitung nichts. Kemal sei wie unsichtbar. Wenn Hensel mit seiner Frau und den Block-Kindern das Haus verlasse, sei der Teenager nicht dabei.

Christina Block mit ihrem Lebenspartner Gerhard Delling. Imago/Stephan Wallocha

Der Vater sagt in der «Bild»-Zeitung: «Die Mutter beschuldigte mich fälschlicherweise der physischen und psychischen Gewalt, als wir uns scheiden liessen und mein Sohn erst wenige Monate alt war.»

Auffällig: Das sind ähnliche Vorwürfe, wie sie auch Hensel im Fall Block erhob. Auch ihm, so Kemals Vater, sei sein Sohn gezielt entfremdet worden.

Er sagt über seine Ex-Frau Astrid H.: «Sie benutzte Christinas Kinder, um meinen Sohn einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Sie spielt die Heldin. Sie ist so und hat immer so manipuliert.»

Astrid H. wird das Sorgerecht nicht entzogen

Seit Sommer 2022 habe er keinen Kontakt mehr mit seinem Sohn gehabt, weil seine Mutter alles kontrolliere. Dabei bekam auch er – wie Christina Block – von Gerichten recht.

Der Vater: «Als mein Sohn damals nicht zu mir nach Kopenhagen zurückkehrte, bin ich zum zuständigen Gericht gegangen und habe mitgeteilt, dass ich keinen Zugang mehr zu meinem Sohn habe».

Ermittler der Polizei vor dem Wohnhaus der Unternehmerin Christina Block. Daniel Bockwoldt/dpa

Das Gericht habe entschieden, dass er seinen Sohn sehen darf und zu 50 Prozent das Sorgerecht habe. Aber: «Obwohl meine Ex-Frau vor Gericht versicherte, dass sie sich daran halten werde und einen Umgang ermögliche, war das nur Fassade. Sie hat vor Gericht immer gelogen und manipuliert.»

Astrid H. wollte sich laut «Bild» nicht zu den Vorwürfen äussern. Offenbar muss sie auch nicht befürchten, das Sorgerecht zu verlieren. Kemals Vater: «Für behördliches Eingreifen ist massgeblich, dass es ein physisch schädigendes Verhalten wie Gewalt geben müsse, damit nur ein Elternteil das Sorgerecht erhält.»

Für alle involvierten Parteien gilt die Unschuldsvermutung.