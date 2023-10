Logo Nur an frustrierte, in ihrem Intelekt geschwächte Nichtsnutze können solche diffamierenden Kommentare und Drohungen ugeordnet werden! Tragisch aber wahr!

WillyBusch Es wird Zeit, die "sozialen Medien" so zu nennen wie sie wirklich sind: Asoziale Medien.

Lenormand Wer Wind sät, wird Sturm ernten. So einfach verhält sich diese Sache !

Luli Was hat den Hazel Brugger über diesen Luke M. überhaupt gesagt?

max2153 Es ist erschreckend, wie manche Leute "Würstchen" das Internet benutzen, um hirnlose Kommentare zu verbreiten. Einem Kind den Tod wünschen, was sind das nur für Menschen? Solchen Leuten sollte man das surfen im Internet verbieten, auf Lebenszeit!

Gradus max2153 An Lenormand: So einfach ist das? Aufgrund dieses Spruchs ist also alles erlaubt? Sogar hirnrissige und menschenverachtende Kommentare? Was sind denn SIE für ein "Mensch"?

Hiejeucheu81 Asoziale Medien – was denn sonst?.



(sie muss jetzt dringend eine Krisensitzung einberufen: «Geld & Geiss»)

Maeve Auch wenn man kein großer Fan von Hazel ist finde ich es mehr als nur niveaulos sie deswegen im Internet zu beschimpfen. Ihrem ungebores Kind den Tod zu wünschen ist absolut jenseits von gut und böse.

Fleintildauss57 Es ist traurig aber leider wahr, dass primitive Trolle im Netz Hass triaden von sich geben und sich auch noch toll finden. Darum habe ich keine Social Media weils nur primitiv und assozial da abgeht. Wenn mein gegen über etwas nicht passt, soll er es mir direkt ins Gesicht sagen. Aber dann muss er sich auch darauf einstellen das ich ihm auch meine Meinung über seine Person sage. Und dass ist genau der Punkt wo sich die Trolle nicht trauen. Und jetzt noch was anderes warum zum Teufel muss man auch alles in diesen Social Media auch posten? Ist die Geltungssucht so gross das man jeden Muckeschiss der breiten uninteressierten Weltbevölkerung mitteilen muss? Privates sollte Privat sein und bleiben. Das ungeborene Kind kann absolut nichts dafür

pipino ja, mit logik hat die schon länger stattfindende polarisierung auf vielen ebenen der gesellschaft nicht viel zu tun. das niveau der emotionalen frustration vieler mitbürgerInnen (wobei es mehrheitlich aber nicht ausschließlich männer betrifft) kann tatsächlich beängstigend sein. wobei wir uns aber gerade da nicht mitreissen lassen sollten, sondern vielmehr nach ursachen und zusammenhängen suchen sollten, um dieser entwicklung den nährboden zu nehmen. überholte kollektive rollenbilder, schuldzuweisungen und siegerjustiz helfen nicht weiter, wo ein dialog über die neugewonnenen freiheiten der menschlichen individualisierung geführt werden sollte. niemand ist böse, aber viele haben viel zuviel angst vor der freiheit sich selbst werden zu dürfen

Chegreiwun91 Früher gab es einen Stammtisch oder man hat sich unter Freunden ausgetauscht, dort blieben dann unflätige Zoten und Beleidigungen wenigstens im kleinen Kreis und waren 2 Stunden später vergessen. Auch kein Ruhmesblatt, aber menschlich.



Aber was mitttels der unsozialen Medien heutzutage möglich ist, verletzt jedes Grundgesetz, jedes Recht auf Unversehrtheit , macht Frames möglich zu Hass und Hetze . All das hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Und zudem, die Einseitigkeit ist das grösste Dilemma : der Diffamierte hat nie die Möglichkeit, seine Ehre wieder herzustellen.



Hinter dem Schutzschild der Anonymität , oder auch im Schutz der Masse, sind wahre Treibjagden möglich. Das Freiwild völlig wahllos ausgesucht, einfach , weil man hetzen möchte und jemanden öffentlich an den Pranger stellen möchte, kein Mensch weiss, warum ?



Nach 20 Jahren unsozialer Medien , ist es bis heute nicht gelungen, diese Schlammschachten zu zügeln oder zu eliminieren.



Aber es ist wie im alten Rom, Brot und Spiele, man ergötzt sich am öffentlichen Zerfleischen, am wohlsten fühlen sie sich dann noch, wenn die Betroffenen in den Suizid getrieben werden, dann hat man endlich seine Sensation.



Nun, wenn Milliadäre unsoziale Medien in ihrer Hand haben,

wie soll sich da Ethik entwickeln können ?

Aiko Nun ja, wer die halbe Bevölkerung ausschliesst nur weil diese über ihren eigenen Körper bestimmen wollen macht sich halt nicht überall beliebt. Das wird sie jetzt aushalten müssen.

Wiescherau46 Aiko Den Tod eines Säuglings zu wünschen, hat mit "aushalten" zu tun? Echt?

Wiescherau46 Als es noch keine "social Media" gab, lebte Respektlosigkeit, Dummheit und Arroganz, relativ isoliert in ihren Wohnorten. Dank "'social Media" haben sie leider eine grosse Bühne bekommen. Also eher "asozial" das Ganze.

KopfBenutzer Ich verstehe nicht, was die ganze Aufregung soll.

Hazel Brugger spricht mit ihren durchwegs vulgären und unterklassischen „Scherzen“ im Stil von „da bin ich auf meinem Menstruationsblut ausgerutscht“ halt genau dieselben Typen an, die ebenso wenig Hirn und Niveau haben, wie sie selber.

Hazel Brugger oder einen der „Hater“ ernst zu nehmen gelingt mir damit nicht und somit ist das eigentlich egal, ob irgend ein hirnloser „Hater“ dem Baby den Tod wünscht, oder nicht – der Idiot zählt einfach nicht und sollte ignoriert werden, anstatt noch Respons zu bekommen!

Anmerken möchte ich noch, dass offenbar auch der Ehemann von Hazel Brugger sein Hirn ebenso wenig verwendet, wie seine Frau oder diese „Hater“. Nur so kann ich mir eine Aussage von Hazel Bruggers Ehemann erklären: «Das Level an hate entbehrt jeder Logik»

Welche Logik erwartet er denn im Zusammenhang mit „Hate“??

Wohl keine – lest lieber etwas Vernünftiges, das euch weiterbringt anstatt solcher Meldungen und besser auch in andern Medien, wo für Rechtschreibung, Redaktion und Recherche noch irgendjemand zuständig ist.

Was Bluewin hier bietet, ist in vielerlei Hinsicht teilweise schon auf Hazel Brugger-Niveau

Geri1956 das ist nur eine Retourkutsche zu den Corona Aussagen von Hazel

sandra9999 Wer selber so sehr hetzt, muss auch einstecken können. Beide waren bei Corona an vorderster Front mit sehr gehässigen Aussagen und ohne Respekt gegenüber anderst denkenden. Selbstreflektion wäre also angesagt und nicht auf Opfer machen. Natürlich ist jede Art von Hetze unangebracht und das gilt für alle.

Wiescherau46 sandra9999 Mag alles sein. Aber den Tod eines Säugling zu wünschen, hat nichts damit zu tun.

Furz Hört doch auf mit diesen blue News, völlig propagandistischer Kanal, Geldverschwendung, Menschenverblödung!

Chiofrastio78 Dieses Ehepaar ist so etwas von mühsam. Diese Frau Brugger braucht schon seit Jahren einen "echten Gesprächspartner". Es ist an der Zeit, einen/eine Psychiater aufzusuchen.

Heihiopreu80 Es gibt Typen, die haben keine Ehre!