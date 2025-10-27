  1. Privatkunden
«Tosender Beifall» Helene Fischer überrascht mit Geheimauftritt in TV-Show

dpa

27.10.2025 - 21:49

Hat ihre Pause für eine TV-Show unterbrochen: Helene Fischer. (Archivbild)
Hat ihre Pause für eine TV-Show unterbrochen: Helene Fischer. (Archivbild)
Archivbild: dpa

Im Sommer kündigte Helene Fischer an, dieses Jahr möglichst viel Zeit mit ihrer Familie verbringen zu wollen. Doch nun macht sie eine Ausnahme – mit neuen Liedern.

DPA

27.10.2025, 21:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schlagerstar Helene Fischer überrascht ihre Fans mit einem Geheimauftritt im TV.
  • Am 13. Dezember ist die Sängerin in der ARD-Sendung «Klein gegen Gross» mit Kai Pflaume zu sehen.
  • Fischer stellt in der Sendung ihr neues Album mit dem Titel «Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit» vor.
Mehr anzeigen

Sängerin Helene Fischer hat ihre Babypause unterbrochen und in einer TV-Show ihr neues Kinder-Album vorgestellt. Fischer sei überraschend am Sonntag bei der Aufzeichnung der ARD-Sendung «Klein gegen Gross» mit Kai Pflaume aufgetreten, berichteten «Bild» und RTL. Ein Sprecher Fischers bestätigte der dpa, dass die Sendung am 13. Dezember ausgestrahlt werden soll. Fischer stelle in der Sendung auch ihr neues Album mit dem Titel «Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit» vor. 

Wie die «Bild» schreibt, gab es «tosenden Beifall», als Fischer auf der Bühne von Pflaume begrüsst wurde. Es soll aber vorerst bei diesem einen Auftritt bleiben. Die Sängerin hatte im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht.

Neues Album mit Weihnachtsklassikern

Ende August schrieb sie auf ihren Social-Media-Kanälen, dass ihr Fokus derzeit auf ihrem Familienleben liege. «Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben.» Sie führte aus: «In diesem Jahr möchte ich weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen.»

Helene Fischer hatte zuletzt bereits zwei Alben mit Kinderliedern veröffentlicht, das neue Album soll am 28. November erscheinen. Sie präsentiere darauf Weihnachtsklassiker wie «Jingle Bells», «O Tannenbaum» und «Frosty, der Schneemann». Auch ein Duett mit Kinderliedermacher Rolf Zuckowski wurde angekündigt.

Nach Bühnenunfall: Helene Fischer setzt Tour in Köln fort

Nach Bühnenunfall: Helene Fischer setzt Tour in Köln fort

Im Juni hatte die 39-Jährige sich bei einem Auftritt in Hannover im Gesicht verletzt, das Konzert musste abgebrochen werden. Es war das letzte Konzert vor einer ohnehin geplanten Sommerpause.

26.08.2023

