Hier stiehlt eine Frau einen Porsche und überfährt den Besitzer

Achtung beim Online-Verkauf: Frau stiehlt Porsche und überfährt Besitzer Eine Videoaufnahme zeigt, wie eine Frau einen Porsche stiehlt und den Besitzer überfährt. Die Polizei fahndet nun nach der Frau und einem mutmasslichen Komplizen. 20.09.2024

Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Videoaufnahme zeigt, wie eine Frau in Ontario, Kanada, einen Porsche stiehlt und den Besitzer überfährt.

Aufgrund von einer Autoanzeige stand die Frau vor der Tür des Besitzers.

Die Polizei fahndet nach der Frau und einem mutmasslichen Komplizen. Mehr anzeigen

Am Freitag, dem 6. September 2024, gegen 14.00 Uhr suchte eine Frau die Wohnung eines Autobesitzers in Mississauga westlich von Toronto in der Provinz Ontario auf. Dieser will sein Auto verkaufen. Die Frau hatte die Autoanzeige gesehen und wollte daraufhin das Fahrzeug begutachten.

Beim Auto handelt es sich um einen Porsche Cayenne, Baujahr 2022. Während die Frau das Fahrzeug besichtigt, fährt die Verdächtige schnell rückwärts, trifft den Besitzer und verletzt ihn. Dann flüchtet sie mit dem gestohlenen Porsche.

Auf der Videoaufnahme ist ebenfalls ein zweites Auto, ein Bentley Bentayga, zu sehen – womöglich ein Komplize der Frau. Die Polizei fahndet nun nach der Frau und dem mutmasslichen Komplizen. Die Beamten fordern die Öffentlichkeit dazu auf, beim Online-Verkauf von Artikeln wachsam zu sein.

