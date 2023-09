Himalaja-Chronist: «Als hätte ich Gotteslästerung begangen»

Daniel8000

Es ist zwar richtig, wenn ab und an ein/e bewusster Lügner/in blossgestellt wird. (Mind.) zwei Dinge stören aber am Vorhaben v. Jurgalski. Als Person finde ich es zweifelhaft, dass jmd. nur dafür lebt, "zu beweisen", dass jmd. einen Gipfel nicht bestiegen hat resp. tatsächlich auf dem höchsten Punkt stand. Da fragt man sich, ob der arme Mensch keine Hobbies hat? Dazu kommt, dass er eine absolut erfahrungsfreie Person ist, also quasi aus dem Labor berichtet. Sachlich ist das Unterfangen deshalb fraglich, weil er die (technischen) Möglichkeiten der Besteigungszeit wie auch alle anderen subj./obj. Kriterien beiseite lässt. Ab wann war jmd. dann tatsächlich auf "dem Gipfel" - 2 m oder 20 cm unterhalb etc.

Das Geschriebene gilt nat. auch für alle anderen, die so bewertet werden. Es ist zwar in den div. Artikeln nicht explizit erwähnt, aber die Meinung ist ja dann wohl, dass auch alle übrigen vor Ed. Viesturs die 14 8000er nicht bestiegen haben - und wohl auch die meisten nachher nicht?!