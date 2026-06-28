Politik Hubschrauber von Saudi-Arabiens Ölkonzern stürzt ab – 14 Tote

ARCHIV – Lagertanks in der North Jiddah Bulk Plant, einer Ölanlage von Aramco. Die Ölpreise haben sich am Dienstag kaum bewegt und so ihre zu Wochenbeginn erzielten Gewinne grösstenteils behauptet. Foto: Amr Nabil/AP/dpa

In Saudi-Arabien sind beim Absturz eines Hubschraubers des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco alle 14 Insassen ums Leben gekommen. Das teilte das saudische Energieministerium nach dem Absturz in Ras Tanura der Staatsagentur SPA zufolge mit. Die Ermittlungen liefen, um die Ursache des Absturzes heute Früh zu klären, hiess es. In Ras Tanura im Osten liegt eine der wichtigsten Raffinerien von Saudi Aramco mit einem grossen Terminal für den Export.