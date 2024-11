Frau entsorgt Bitcoin-Vermögen ihres Ex-Freundes

Der Wert von einem Bitcoin liegt derzeit bei rund 87'000 Franken. sda

Eine Frau hat versehentlich den Zugang zu einem Bitcoin-Vermögen ihres Ex-Freundes im Wert von 636 Millionen Franken entsorgt. Nun kämpft er darum, eine Mülldeponie durchsuchen zu dürfen, um den digitalen Schlüssel zu finden.

Eine Frau hat enthüllt, wie sie versehentlich den Zugang zu einem Bitcoin-Vermögen ihres Ex-Freundes im Wert von 636 Millionen Franken entsorgt hat. James Howells kämpft nun darum, eine Mülldeponie durchsuchen zu dürfen, um die Festplatte mit dem digitalen Schlüssel zu finden.

Halfina Eddy-Evans, die zum ersten Mal über das digitale Dilemma ihres Ex-Freundes spricht, gab zu, die Festplatte in Wales entsorgt zu haben. Sie behauptet jedoch, dies auf seine Anweisung hin getan zu haben.

Howells, der die Bitcoins 2009 selbst geschürft hatte, hatte sie vergessen. Nachdem er jedoch entdeckte, dass die 8000 Coins nun etwa 636 Millionen Franken wert sind, kämpft er um das Recht, die von Newport Council betriebene Deponie zu durchsuchen.

«Hier ist ein Sack, der entsorgt werden muss»

Halfina erklärte, sie habe die Festplatte mit dem «Schlüssel» vor neun bis zehn Jahren zur Deponie gebracht. Das Paar hat sich inzwischen getrennt. Sie sagte: «Ich hoffe, er findet sie, nicht dass ich einen Penny seines Geldes will, aber es würde ihn zum Schweigen bringen!»

Im Interview mit der «DailyMail» gestand die Mutter ihrer beiden Teenagersöhne: «Ja, ich habe seinen Müll weggeworfen, er hat mich darum gebeten.»

«Das Computerteil wurde in einem schwarzen Sack zusammen mit anderen unerwünschten Gegenständen entsorgt, und er bat mich, es wegzubringen, indem er sagte: ‹Hier ist ein Sack Müll, der zur Deponie gebracht werden muss.›»

Auf ihrem Heimweg habe sie den Abfallsack also entsorgt – ohne zu wissen, was sich darin befindet.

Dieser digitale Schlüssel befindet sich auf einer Laptop-Festplatte, die derzeit irgendwo in 110'000 Tonnen Müll auf einer nahegelegenen Deponie vergraben ist. In einem letzten Versuch, sein Vermögen freizuschalten, bereitet er sich darauf vor, den Newport Council in Wales zu verklagen.

Mining hinderte Freundin am Schlafen

Er hat dabei versprochen, zehn Prozent der Erlöse an Vereine in der Gegend zu spenden – genug, um Newport in das «Dubai oder Las Vegas des Vereinigten Königreichs» zu verwandeln.

Zu der Zeit erkannte er ihren Wert nicht, und er musste das Mining einstellen, nachdem seine damalige Partnerin Halfina sich beschwert hatte. Er hielt seinen Laptop in ihrem Schlafzimmer, und wenn er lief, hinderte das Geräusch des Lüfters sie am Schlafen.

Der Bitcoin-Preis erreichte kürzlich ein Rekordhoch von 87'000 Franken – ein Anstieg von mehr als 80 Prozent in diesem Jahr und der höchste Stand seit seiner Gründung im Jahr 2009.

