Brian K. postet Droh-Video: «Ich bin bereit, meine Freiheit aufzugeben. Ich will seinen Kopf» Kurz nachdem Brian K. aus dem Gefängnis entlassen wurde, lässt er mit Droh-Videos gegen einen Schweizer Tiktoker aufhorchen. Nun haben seine Drohungen eine neue Dimension erreicht. 16.01.2024

Kurz nachdem Brian K. aus dem Gefängnis entlassen worden ist, lässt er mit Droh-Videos gegen einen Schweizer Tiktoker aufhorchen. Nun haben seine Drohungen eine neue Dimension erreicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Brian K. hat dem Tiktoker «Skorp808» in den sozialen Medien massiv gedroht.

Er wolle dessen Kopf und sei auch bereit, dafür seine Freiheit aufs Spiel zu setzen.

Zuvor ist Brian K. vor der Wohnung von «Scorp808» aufgetaucht und soll ihn beleidigt haben. Die herbeigerufene Polizei hielt Brian K. auf der Strasse an. Mehr anzeigen

Am Montag löste Brian K. einen Polizeieinsatz in Zürich aus, nachdem er vor der Haustüre des Tiktokers «Skorp808» auftauchte, schrie und drohte.

Nun hat der Zürcher in den sozialen Medien nachgelegt. In einem Tiktok-Video hält er einen 3D-Druck seines eigenen Kopfes in die Kamera, der offenbar für das Haupt seines Konkurrenten stehen soll.

«Ich bin bereit, meine Freiheit, Millionen, aufzugeben, nur damit ich das hier von ihm bekomme», sagt Brian K. dazu. «Ich will seinen Kopf. Und dafür bin ich bereit, alles hier draussen aufzugeben. (...) Ich will sehen, wie er leidet. Bringt mir das von ihm – oder ich hole mir das von ihm.»

Streit von Brian mit «Skorp808» begann auf Tiktok

Brian K. habe angeboten, die Differenzen mit «Skorp808» im Boxring zu klären. Der Tiktoker habe das Angebot aber nicht angenommen, weshalb Brian nun die drastische Videobotschaft gepostet hat.

Der Streit habe auf Tiktok seinen Anfang genommen. Wie «Skorp808» zuvor zu «Blick» sagte, habe er sich mit einem anderen Tiktoker zerstritten, der mit Brian befreundet sei. Der 29-Jährige habe danach begonnen, ihm in den sozialen Medien zu drohen. So soll Brian etwa ein Messer in die Kamera gehalten habe. Laut Brian sei das Ganze aber nur ein Werbe-Gag. «Es ist alles nur Promotion für einen Box-Kampf mit ihm», sagte er zuvor zu «Blick».

«Skorp808» hat auf seinem eigenen Profil als Reaktion auf Brians Auftritt vor seiner Wohnung ein Video gepostet, das zeigt, wie Brian auf einer Zürcher Strasse nach ihm ruft und ihn als «H*rensohn» betitelt. Ausserdem teilte er den Blick-Artikel von Brians ersten Drohungen und schreibt dazu «Tschau Brian!!!».

blue News hat bei dem Anwalt von Brian K. und dem User «Skorp808» für ein Statement angefragt. Bislang waren beide nicht erreichbar.

Brian K. gilt nach jahrelanger medialer Aufkmerksamkeit für seinen Fall als der berühmteste Häftling der Schweiz. Nach rund 7,5 Jahren wurde Brian K. am 10. November auf Bewährung aus der Haft entlassen.