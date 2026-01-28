Ein im aargauischen Freiamt herumhüpfendes Känguru ist am Freitagmittag eingefangen worden. Das offenbar am Donnerstag ausgebüxte Beuteltier ist laut Aargauer Behördenangaben wieder bei seinem Besitzer im Kanton Luzern in Sicherheit.

Die mediale Aufregung ist vorbei: Ein ausgebüxtes Känguru ist im Kanton Aargau wieder eingefangen worden. (Symbolbild)

Der aufgebotene Grosstier-Rettungsdienst habe das Känguru einfangen können, hiess es bei der Medienstelle des für Tierschutz zuständigen Departements Gesundheit und Soziales am Freitag auf Anfrage. Das Departement bestätigte entsprechende Medienberichte.

Es werde abgeklärt, wie das Tier habe entweichen können, liess sich der stellvertretende Luzerner Kantonstierarzt, Tobias Frink, auf Anfrage zitieren. Je nach Ergebnis könnten Massnahmen angeordnet werden.

Seit der ersten Sichtung durch Kinder eines Ferienlagers am Donnerstagnachmittag in Dietwil AG machte das Känguru eine beachtliche Medienkarriere. Es gab ein Video, auf dem das Beuteltier entlang eines Waldrandes hüpfte. Mehrere Onlineportale veröffentlichten das kurze Video – und Medienschaffende schrieben sich die Finger wund am Thema.

Wie es bei der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage hiess, habe man nicht aktiv nach dem Beuteltier gesucht. Es sei jedoch am Freitag wieder gesichtet worden – dann sei die Regionalpolizei hingeschickt worden.

Es kommt immer wieder vor, dass reale oder erdachte Tiere durch das sogenannte Sommerloch geistern – also durch die Zeit, in der es kaum Nachrichten gibt. Im Jahr 1934 war es ein angeblicher Tatzelwurm in der Aareschlucht BE, 1996 Känguru Fred im Bündnerland, 1999 Känguru Susi in Emmen LU, 2000 Känguru Crazy im Berner Seeland, 2012 ein Panther in den Kantonen Solothurn und Bern und 2019 ein Kaiman im Hallwilersee LU.