Mitten in Manhattan geben tragende Stahlträger eines Wolkenkratzers nach. Mehrere Stockwerke senken sich ab, zahlreiche Nachbargebäude werden vorsorglich geräumt. Verletzt wird niemand – die Ursache des Vorfalls ist noch unklar.

Darum geht’s Beim Umbau eines Hochhauses in Manhattan haben tragende Stahlträger versagt.

Mehrere Stockwerke sanken ab, umliegende Gebäude wurden vorsorglich geräumt.

Verletzt wurde niemand, die Ursache des Vorfalls wird untersucht.

Schreckmoment im Herzen von New York: Auf der Baustelle eines 38-stöckigen Hochhauses in Manhattan, das derzeit umgebaut wird, haben tragende Stahlträger nachgegeben. Nach Angaben der Feuerwehr versagten zwei Stahlstützen im 21. und 22. Obergeschoss. Dadurch sanken die Stockwerke 21 bis 26 teilweise ab. Bauarbeiter bemerkten die Verformung der Konstruktion rechtzeitig und schlugen Alarm.

Ungefähr 130 Feuerwehr- und Rettungskräfte rückten zu dem Gebäude an der East 42nd Street aus, dem ehemaligen Hauptsitz des Pharmakonzerns Pfizer. Das berichtet Fox News. Mindestens neun benachbarte Gebäude, darunter ein Hotel und eine Schule, wurden vorsorglich geräumt. Rund um die Einsatzstelle sperrten die Behörden mehrere Strassen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Das Hochhaus aus den 1970er-Jahren wird derzeit zu einer Wohnanlage mit mehr als 1600 Apartments umgebaut. Warum die tragenden Stahlträger versagten, ist bislang unklar. Polizei, Feuerwehr und Bauaufsicht ermitteln. Bereits im vergangenen Jahr waren auf der Baustelle Verstösse gegen Sicherheitsvorschriften festgestellt worden.