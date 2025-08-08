  1. Privatkunden
Vögel stürzen aus den Nestern In Spanien zeichnet sich längste Hitzewelle seit Jahren ab

tpfi

8.8.2025 - 20:45

Schattenspiel: Ein Mann nutzt den Schatten einer Palme, während er an einem heissen Tag am Strand von Barcelona Wasser trinkt.
Schattenspiel: Ein Mann nutzt den Schatten einer Palme, während er an einem heissen Tag am Strand von Barcelona Wasser trinkt.
Archivbild: Emilio Morenatti/AP/dpa

Seit Tagen stöhnt Spanien unter einer Hitzewelle. Höchsttemperaturen um die 40 Grad in Teilen des Landes machen Mensch und Natur das Leben schwer. Aber laut Wetterdienst ist gerade erst Halbzeit.

DPA, tpfi

08.08.2025, 20:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Spanien leidet bereits seit Tagen unter einer Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius.
  • Das beliebte Urlaubsland steuert einer Warnung des nationalen Wetterdienstes Aemet zufolge auf die längste Hitzewelle seit Jahren zu.
  • Die hohen Temperaturen sollen nach Angaben des Wetterdienstes noch bis Mitte kommender Woche anhalten.
Mehr anzeigen

Das beliebte Urlaubsland Spanien steuert einer Warnung des nationalen Wetterdienstes Aemet zufolge auf die längste Hitzewelle seit Jahren zu. Die Höchsttemperaturen um die 40 Grad in weiten Teilen des Landes könnten demnach noch bis Donnerstag andauern, meldete der Wetterdienst. Das wären dann insgesamt rund zwölf Tage. Zuletzt war es 2022 derart lange so heiss. Kommenden Dienstag werden im Südwesten des Landes sogar mehr als 44 Grad erwartet.

Auf den Balearen mit der bei Schweizern besonders beliebten Ferieninsel Mallorca sowie in der Touristenmetropole Barcelona und an der Costa del Sol im Süden war es mit Temperaturen um die 35 Grad nicht ganz so heiss wie im Landesinneren. Allerdings ist die Luftfeuchtigkeit an der See oft höher, was die Hitze noch belastender macht. Auch die Natur leidet. Es würden auffällig mehr geschwächte oder vorzeitig aus dem Nest gefallene Jungvögel in Tierauffangstationen abgegeben, berichteten spanische Medien. 

Menschen kühlen sich bei heissem Wetter in einem Brunnen in Madrid ab.
Menschen kühlen sich bei heissem Wetter in einem Brunnen in Madrid ab.
Archivbild: Paul White/AP/dpa

In 14 der insgesamt 17 sogenannten Autonomen Gemeinschaften rief Aemet am Freitag Warnstufen aus. Für die bei Urlaubern ebenfalls sehr beliebten Kanaren vor der Westküste Afrikas gab es für Samstag und Sonntag sogar die höchste Alarmstufe Rot, was einem besonders hohen Risiko für die Gesundheit entspricht. Betroffen dürften vor allem Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura und Teneriffa sein.

In Südeuropa stöhnen die Menschen unter der Hitze

In Südeuropa stöhnen die Menschen unter der Hitze

In weiten Teilen der Region liegen die Temperaturen derzeit zwischen 30 und 40 Grad Celsius. Und das soll auch in den nächsten Tagen so bleiben.

08.08.2025

