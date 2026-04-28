1200 Polizisten gehen gerade massiv gegen Rockerbande «Hells Angels» vor

1.200 Polizisten bei Razzia gegen «Hells Angels» im Einsatz – Gallery 1200 Polizisten sind bei der Razzia im Einsatz. Bild: dpa Razzien gibt es in Wohnungen und Geschäftsräumen von Vereinsmitgliedern und Unterstützern. Bild: dpa Am frühen Morgen durchsuchten die Beamten zahlreiche Wohnungen und Geschäfte. Bild: dpa Polizeibeamte durchsuchen das Vereinsheim der Hells Angels in Hilden. Bild: dpa Auch Spezialeinsatzkräfte sind etwa in Hilden dabei. Bild: dpa 1.200 Polizisten bei Razzia gegen «Hells Angels» im Einsatz – Gallery 1200 Polizisten sind bei der Razzia im Einsatz. Bild: dpa Razzien gibt es in Wohnungen und Geschäftsräumen von Vereinsmitgliedern und Unterstützern. Bild: dpa Am frühen Morgen durchsuchten die Beamten zahlreiche Wohnungen und Geschäfte. Bild: dpa Polizeibeamte durchsuchen das Vereinsheim der Hells Angels in Hilden. Bild: dpa Auch Spezialeinsatzkräfte sind etwa in Hilden dabei. Bild: dpa

Mit einem der grössten Einsätze gegen Rockerkriminalität geht die deutsche Polizei gegen die «Hells Angels» vor. Rund 1200 Beamte sind seit dem frühen Morgen in mehreren Städten im Einsatz.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei in Nordrhein-Westfalen (D) hat mit rund 1200 Beamten in 28 Städten eine Grossrazzia gegen die «Hells Angels» gestartet.

Mehr als 50 Objekte wurden durchsucht, wobei es um den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie um die Sicherstellung von Beweisen und Vermögenswerten geht.

Die «Hells Angels» waren zuletzt die grösste Rockergruppe im Bundesland und sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Mehr anzeigen

Mit einer grossangelegten Razzia geht die Polizei im Westen Deutschlands gegen die Rockergruppe «Hells Angels» vor. 1200 Beamte seien in 28 Städten im Einsatz, erklärte das Innenministerium des Bundeslands Nordrhein-Westfalen. Zuvor hatte die Behörde den Verein «Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen» verboten.

Es handelt sich laut Ministerium um einen der grössten Einsätze zur Bekämpfung der Rockerkriminalität in der Geschichte Deutschlands. Demnach werden seit den frühen Morgenstunden mehr als 50 Objekte durchsucht. Auch Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz. Es geht bei dem Ermittlungsverfahren unter anderem um den Verdacht der Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.

Razzien gibt es seit dem frühen Morgen in Wohnungen und Geschäftsräumen von Vereinsmitgliedern und Unterstützern in diversen westdeutschen Städten. In Hilden etwa wurde ein Vereinsheim der «Hells Angels» durchsucht.

«Hells Angels» sind grösster Rocker-Club in NRW

Vor Ort waren vermummte und bewaffnete Polizisten zu sehen. Neben der Suche nach Beweisen geht es der Polizei bei der grossangelegten Aktion auch um die Sicherung von Vermögenswerten. Bei einer früheren Razzia gegen die Rocker waren unter anderem Motorräder und Bargeld beschlagnahmt worden.

In Nordrhein-Westfalen waren in den vergangenen Jahren bereits andere «Hells Angels»-Ableger («Chapter») verboten worden. Wie die Zeitung «Neue Westfälische» vor wenigen Tagen berichtete, hatten die «Hells Angels» zuletzt 29 Chapter in NRW.

Mit 469 Mitgliedern sei der Club zuletzt stark gewachsen – unter anderem durch Überläufer der verfeindeten «Bandidos». Damit waren die «Hells Angels» personell bislang die grösste Rocker-Gruppe in dem deutschen Bundesland – vor den «Freeway Riders» mit 403 Mitgliedern in 37 Chaptern.