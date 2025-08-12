Kanzler Friedrich Merz hat nach 100 Tagen im Amt zahlreiche offenen Baustellen. Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach nicht einmal 100 Tagen brauchen viele in den deutschen Regierungsparteien schon eine Pause voneinander. Rauft die Koalition sich nach der Sommerpause zusammen?

Sie sind angetreten, um es anders, um es besser zu machen. Besser als die gescheiterte Vorgängerkoalition, die sogenannte Ampel, die Deutschland nach drei Jahren Streit tief verunsichert zurückliess.

Aufbruch, Stimmungswandel, das ist die Parole von Schwarz-Rot – der seit Mai regierenden Koalition aus Christ- und Sozialdemokraten. Doch nach nur 100 Tagen muss sich die Regierung von Kanzler Friedrich Merz die Frage stellen: Streiten wir schon genauso wie die Ampel?

Die ab Ende 2021 regierende Koalition von Sozialdemokratischen, Grünen und Wirtschaftsliberalen unter dem damaligen Kanzler Olaf Scholz zerbrach vergangenen November an einem Streit um den Haushalt.

100-Tage-Note

100 Tage – diese Frist hat der frühere US-Präsident Franklin D. Roosevelt als Massstab für gutes Regieren eingeführt. Bis heute müssen sich Politikerinnen und Politiker daran messen lassen. Für die deutsche Regierung fällt das Zeugnis schlecht aus, wenn es nach den Umfragen geht.

Nur noch 29 Prozent sind laut «Deutschlandtrend» der ARD zufrieden mit der nach den Parteifarben Schwarz-Rot genannten Koalition – es ist der schlechteste Wert seit ihrem Amtsantritt. Auch Merz selbst büsst an Vertrauen ein.

Für manche fühlen sich die 100 Tage in Berlin schon an wie drei Jahre. Genauer: drei Ampel-Jahre. Man ist müde. Man ist mit Groll in die Sommerpause gegangen. Die christdemokratische Union (CDU und CSU) und die sozialdemokratische SPD brauchten dringend eine Pause voneinander.

Den Vergleich zur Ampel will Vizekanzler Lars Klingbeil trotzdem nicht ziehen. Von diesen Zeiten sei man «sehr weit entfernt», sagt er der «Rheinischen Post». Doch man merkt dem SPD-Chef an: Regieren macht gerade nicht so viel Spass.

Wo es gut lief

Dabei hat es doch gar nicht so schlecht angefangen – abgesehen von der erst im zweiten Anlauf gelungenen Kanzlerwahl im Bundestag. Merz liebt den grossen aussenpolitischen Auftritt: Das Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus? Gelungen. Der Nato-Gipfel? Ebenfalls. Europa? Passt – obwohl sich das Verhältnis zu Polen und Frankreich schon wieder merklich abkühlt.

Dazu kommt eine ganze Palette von Gesetzen: «Wachstumsbooster», Haushalt, Rentenpaket, «Bauturbo», Migrationspolitik. Schon vor der Kanzlerwahl war ein Aufweichen der Schuldenbremse unter Dach und Fach. Ein hohes Tempo, bilanziert Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) in der «Zeit»: «Die politische Gesamtbilanz der ersten drei Monate ist absolut positiv.»

Wo es schlecht lief

Zwei Themen jedoch liegen wie Mehltau über Schwarz-Rot – und sie werfen die Frage auf, ob Merz die Innenpolitik unterschätzt und zu viel hat laufen lassen.

Der erste Ampel-Moment: die Stromsteuer. Dass diese nun doch nicht für alle Bürger gesenkt wird, war im Kabinett abgestimmt. Als Klingbeil damit an die Öffentlichkeit ging, kam trotzdem heftiger Protest aus der Union. Die Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (Nordrhein-Westfalen, CDU) und Markus Söder (Bayern, CSU) machten Druck, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ebenfalls.

Die SPD mag sich an die wirtschaftsliberale FDP erinnert gefühlt haben, die in der Ampel-Koalition Kabinettsbeschlüsse immer wieder umgehend infrage stellte.

Ampel-Moment zwei: Die missglückte Wahl neuer Richter für das Bundesverfassungsgericht. Das Problem, dass die Union die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf nicht mittragen wollte, blieb vor der Sommerpause ungelöst. Die Koalition nicht fähig zum Kompromiss. Schwarz-Rot habe sich «selbst beschädigt», bescheinigte sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Sommerinterview der ZDF-Sendung «Berlin direkt».

Die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf steht nicht mehr für das Amt als Richterin am Bundesverfassungsgericht zur Verfügung. (Archivbild) Britta Pedersen/dpa

Schliesslich zog Brosius-Gersdorf zurück, um eine weitere Zuspitzung und Schaden für die Demokratie zu verhindern. Das Grundproblem bleibt: Die SPD hat zum Wohle der Koalition Kröten geschluckt, etwa beim Familiennachzug für Geflüchtete. Die Union war dazu bei Brosius-Gersdorf nicht bereit.

SPD-Chefin Bärbel Bas sieht noch deutlichen Gesprächsbedarf mit der Union, das macht sie im ARD-«Bericht aus Berlin» klar. Das Verhalten des Koalitionspartners sei «für mich auch keine Kleinigkeit, und das ist auch noch nicht geklärt» – in der SPD seien Wunden geblieben. Das Vertrauen zu Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) sei angeschlagen, die SPD könne nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.

Ob Schwarz-Rot es schafft, den Richterstreit noch vor der nächsten Wahlrunde für das höchste deutsche Gericht im September im Parlament zu lösen, gilt als offen. Nicht auszudenken, würde auch ein neuer Wahlgang scheitern.

Atmosphärische Störungen

Beide Vorfälle zeigen, dass eine früher mal geltende Koalitionsdisziplin aus den Fugen geraten ist. Schwarz-Rot, das ist ein vielstimmiges Orchester. Problematisch ist, wenn ausgerechnet die prominenten Köpfe aus der Reihe tanzen, die den Laden eigentlich zusammenhalten und tragen sollten.

Da ist Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) mit ihrer Forderung, die Menschen sollten länger arbeiten. Merz war nicht begeistert. Oder CSU-Chef Söder mit dem Vorstoss, das Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge zu streichen. Viele Ideen gehen weit über den Koalitionsvertrag hinaus – und provozieren den Partner. Bei den kleinsten Fragen verkämpft man sich an den Rand des Zusammenbruchs. Im Bundestag applaudieren SPD, Grüne und Linke längst wieder zusammen.

Die Spitze

Kanzler und CDU-Vorsitzender Merz hat bereits eingeräumt, dass nicht alles glatt gelaufen ist. «Wir müssen etwas nachjustieren, und das tun wir auch», hat er versprochen. Klingbeil und er, die Spitzen der Koalition, scheinen ein belastbares Verhältnis zu haben. Die beiden hoch gewachsenen Männer können auf Augenhöhe miteinander reden, seit den Koalitionsverhandlungen sind sie per Du. In der SPD, so heisst es, habe man sich einen Kanzler Merz viel schlimmer vorgestellt.

Knapp 100 Tage nach Antritt der schwarz-roten Koalition fällt die Bilanz laut einer Umfrage gemischt aus. (Archivbild) Niklas Treppner/dpa

Die Mühen der Ebene

Jenseits der Chefebene aber scheint ein gemeinsamer Geist häufig zu fehlen. Der Ton, in dem Abgeordnete beider Fraktionen übereinander reden, ist längst nicht immer höflich. In der SPD etwa gibt es seit dem Richterstreit grosses Misstrauen gegenüber Unionsfraktionschef Spahn, der es nicht schaffte, seine Fraktion hinter einer vorab gefällten Entscheidung zu versammeln. «Wenn wir Absprachen treffen, dann müssen die gelten. Darauf müssen wir uns als SPD verlassen können», mahnte Klingbeil neulich.

Merz dürfte Spahn auch für die Fraktionsspitze vorgeschlagen haben, weil er ihm zugetraut hat, die Unionsabgeordneten hinter der Regierungslinie zu vereinen. Doch im Richterstreit war Spahn nicht stark genug. Er konnte die mit dem Koalitionspartner verabredete Unterstützung für die SPD-Kandidatin nicht garantieren. Schmerzhaft mussten Spahn und Merz feststellen: Die Fraktion der konservativen Union ist schon längst kein «Kanzlerwahlverein» mehr wie zu Zeiten von Helmut Kohl oder Angela Merkel.

Unionsfraktion kein Kanzlerwahlverein mehr

Jüngstes Beispiel: die Entscheidung von Merz für einen Teilstopp der Waffenexporte nach Israel. Unabgestimmt mit der Unionsfraktion und der CSU – der bayerischen Schwesterpartei der CDU – verkündete der Kanzler seinen Beschluss am Freitag per knapper Presseerklärung. Diesmal bekam Merz Rückendeckung aus der SPD – dort wird das blutige Vorgehen Israels im Gazastreifen schon lange kritisch gesehen.

Doch aus der Union hagelte es Kritik, die CSU fühlte sich übergangen. Der Regierungschef sah sich gezwungen, seine Politik zwei Tage später öffentlich im Fernsehen zu erklären.

Hinter vorgehaltener Hand heisst es in der CDU, nach Brosius-Gersdorf sei dies der nächste Fall, bei dem Merz und dem Kanzleramt jedes Radarsystem für die Stimmung in der Unionsfraktion gefehlt habe. Für Schwarz-Rot dürfte das vor allem eines bedeuten: unruhige Zeiten auch in der Zukunft.

Probleme von ganz anderem Kaliber

Denn in den nächsten Monaten stehen Union und SPD noch vor viel gewichtigeren Problemen als der Wahl von Verfassungsrichtern. Sie brauchen dringend Geld. In der Finanzplanung gibt es für 2027 bis 2029 eine Lücke von rund 172 Milliarden Euro. Allein im Haushalt 2027 müssen 34 Milliarden gespart werden. Die Ampel-Koalition ist an gerade mal einem Zehntel zerbrochen.

Vor allem die Union setzt darauf, dass die Wirtschaft anspringt und Steuergeld in die Kassen spült. Doch das ist eine riskante Wette – und bisher gibt es kaum Anzeichen, dass sie aufgehen könnte. Die Alternative: Sparen. Das wird aber kaum ohne Reformen der Sozialsysteme funktionieren, die für die SPD schmerzhaft werden dürften.

Als wäre das nicht Druck genug, werfen gleich fünf Landtagswahlen im Jahr 2026 ihre Schatten voraus – darunter die im östlichen Sachsen-Anhalt, wo die rechtspopulistische AfD enorm stark ist. Nicht umsonst hat CSU-Chef Söder die schwarz-rote Koalition schon als «letzte Patrone der Demokratie» bezeichnet.

